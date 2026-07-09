Синоптик Диденко сообщила, когда в Украине потеплеет

Температура повысится только на следующей неделе.

Прохладная погода в Украине еще продлится, а повышение температуры ожидается на следующей неделе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

"Потеплеет на следующей неделе", – сообщила она.

Завтра же по всей Украине по-прежнему будет преобладать влажная воздушная масса с периодическими дождями. Временами возможны сильные ливни и грозы.

Видео дня

"Температура воздуха по-прежнему сдержанная: днем +19…+23 градуса, на востоке +25…+28 градусов, в западных областях +17…+22 градуса", – сообщила Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве перед выходными также пройдет дождь, местами с грозой. Температура воздуха в течение дня составит +20...+22 градуса.

Когда в Украину вернется жара – прогноз синоптика

В Украину пришел холодный атмосферный фронт, который принес с собой понижение температуры и дождливую погоду. По словам синоптика Виталия Постриганя, в ближайшие дни существенного потепления не ожидается.

Специалист отмечает, что в дальнейшем в страну будет продолжать поступать прохладный воздух из Скандинавии. Из-за этого до конца недели среднесуточная температура будет оставаться примерно на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Также в дневные часы в отдельных регионах возможны кратковременные дожди.

По прогнозу синоптика, возвращения настоящей летней жары в ближайшее время не ожидается – прохладная погода, вероятно, сохранится как минимум до середины июля.

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