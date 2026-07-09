Нефтебазы, терминал и насосная станция: Зеленский раскрыл подробности новой волны ударов по РФ

Под украинские удары попали сразу несколько объектов.

Силы обороны Украины нанесли очередные успешные удары по нефтяной промышленности Российской Федерации. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, украинские военные выполняют план дальнобойных санкций в ответ на затягивание войны и российские удары.

В частности, накануне были нанесены значительные удары по объектам, обеспечивающим работу российского нефтяного комплекса и служащим военной политике.

"Бойцы СБУ нанесли удары по двум нефтебазам – в Ставрополе и Твери. Обе находятся примерно в 500 километрах от линии фронта. Также подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по резервному хранилищу для накопления и хранения топлива. Расстояние от линии фронта – около 800 километров. В российской Уфе были нанесены удары по нефтеперекачивающей станции, расположенной почти в 1500 километрах от нашей границы. А также были введены санкции в отношении нефтеналивного терминала в Ростовской области, расположенного примерно в 200 километрах от линии фронта", – сообщил Зеленский.

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Президент поблагодарил всех украинских воинов, которые ежедневно делают такие результаты возможными.

"Мы давно предложили России закончить эту войну, и каждый день затягивания должен приносить ощущение войны туда, откуда все это и началось, – в Россию", – подчеркнул глава государства.

Как уточнили в Службе безопасности Украины, в Тверской области целью стала нефтебаза "Красная заря", расположенная в 520 км от государственной границы Украины.

"На территории объекта были зафиксированы попадания украинских ударных БПЛА, после чего возник пожар", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ставропольском крае целью стала нефтебаза "Ставропольская".

"На объекте вспыхнул масштабный пожар, площадь которого стремительно увеличивается", – отмечается в сообщении.

В СБУ отметили, что обе нефтебазы обеспечивают приемку, хранение и отпуск автомобильного бензина и дизельного топлива.

Войны бьют по нефти

Как сообщал УНИАН, по мнению президента США Дональда Трампа, украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) являются эскалацией, но эта эскалация может помочь положить конец войне.

Добавим, что в мире цены на нефть выросли более чем на 2% в среду, 8 июля, после того, как американские вооруженные силы нанесли авиаудары по Ирану и возобновили санкции на продажу иранской нефти.

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