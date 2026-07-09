В Офисе генпрокурора сделали заявление о роли Украины в подрыве 'Северного потока'

Отмечается, что не установлено никаких фактов, свидетельствующих о причастности Украины, её уполномоченных органов или должностных лиц.

Причастность Украины ко взрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" не установлена. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что ими была проанализирована информация о взрыве газопроводов "Nord Stream 1" и "Nord Stream 2" в рамках расследования уголовного дела по факту ведения РФ агрессивной войны против Украины и совершения врагом других противоправных действий против нашего государства.

В Офисе генпрокурора сообщили, что на данный момент не установлено никаких фактов, которые бы свидетельствовали о причастности к совершению этих противоправных действий государства Украина, ее уполномоченных органов или должностных лиц, а также о выдаче ими от имени Украины каких-либо приказов, поручений, распоряжений или указаний относительно подрыва указанных газопроводов. При этом добавили, что расследование этих обстоятельств ещё не завершено и продолжается сбор необходимых доказательств и их изучение.

Видео дня

Также было отмечено, что Украина готова помочь правоохранительным органам Германии в установлении всех истинных обстоятельств.

Дело "Северного потока"

Как сообщал УНИАН, в начале июля Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение гражданину Украины, которого в судебных документах называют Сергеем К., в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года.

По данным немецких СМИ, мужчину подозревают в руководстве и координации операции по подрыву трубопроводов, по которым природный газ транспортировался из России в Германию. Сам подозреваемый свою вину не признает.

По информации немецкого вещателя DW, Сергея К. подозревают в руководстве группой из семи человек, которая якобы осуществила операцию по уничтожению трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток".

Ему инкриминируют нападение на гражданскую энергетическую инфраструктуру, причинение взрыва и умышленное повреждение объектов критической инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: