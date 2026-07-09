Новый российский авиалайнер-'долгострой' не сможет летать в грозу, дождь и жару, – СМИ

Ил-114-300 – один из важнейших проектов российского гражданского авиастроения.

Новому авиалайнеру Ил-114-300, который должен заменить западные самолеты на российских региональных маршрутах, не разрешили летать за пределами температурного коридора от -9 до +25 градусов. Об этом следует из базового сертификата, выданного Росавиацией, пишет The Moscow Times.

Ранее сообщалось, что самолет сможет выполнять рейсы в условиях сильных морозов в северных регионах, в частности в Архангельской области и Якутии.

В то же время, согласно сертификату, на сегодняшний день Ил-114-300 не может выполнять полеты в условиях обледенения и грозы. Самолет также нельзя эксплуатировать с мокрых и загрязненных аэродромов.

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В документе указано, что летать на авиалайнере можно примерно до широты 70 градусов (то есть не дальше зоны островной Арктики) и на предельной высоте 7600 м.

Все это фактически делает невозможной его коммерческую эксплуатацию во многих регионах РФ. Для сравнения: базовой версии Ил-114-100, по данным российских СМИ, разрешалось выполнять полёты при температурах от -30 до +45 градусов.

Ил-114-300 – справка

Россия представляет Ил-114-300 как "новейший" самолет, однако это скорее элемент пропаганды. На самом деле речь идет о глубоко модернизированной версии советского турбовинтового Ил-114, который впервые поднялся в небо 29 марта 1990 года.

Базовый советский Ил-114 так и не стал успешным проектом и не получил широкого распространения. По открытым данным, за всё время серийного производства было выпущено лишь около 20 таких самолётов.

Разработка модификации длилась около десяти лет.

В модернизированной версии Ил-114-300, по информации из открытых источников, для унификации с проблемным военно-транспортным Ил-112В установили два турбовинтовых двигателя ТВ7-117СТ-01 и новые шестилопастные винты, которые российская сторона позиционирует как малошумные.

Россияне надеются, что благодаря усовершенствованиям самолет будет востребован не только в самой РФ, но и в других странах, в частности в Индии. Шансы на это есть, но невелики.

Российское гражданское авиастроение: другие новости

Все остальные критически важные проекты российского гражданского авиастроения также сталкиваются с многочисленными трудностями.

Речь идет, в частности, о флагманском МС-21, серийное производство которого вновь перенесли. Предполагается, что серийный выпуск нового лайнера МС-21 начнётся только в 2027 году.

Сообщалось также, что россияне существенно сократили планы по производству Ту-214, который, подобно МС-21, должен заменить недоступные из-за санкций авиалайнеры Boeing и Airbus.

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