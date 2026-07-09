Последняя роль Русланы Писанки: 'Демоны' Наталки Ворожбит наконец-то получили дату премьеры

Премьера "Демонов" в украинских кинотеатрах запланирована на 18 марта 2027 года.

Мировая премьера украинской мистической драмы "Демоны" (Demons) состоится на 79-м кинофестивале в Локарно (Швейцария), который пройдет с 5 по 15 августа. Это одно из самых престижных кинособытий Европы, основанное в 1946 году – в том же году, что и Каннский кинофестиваль. Именно в Локарно начинали свою международную карьеру Милош Форман, Джим Джармуш и многие другие выдающиеся режиссеры.

Фильм "Демоны" был отобран для участия в Concorso Cineasti del Presente ("Конкурс кинематографистов современности") – одной из главных секций кинофестиваля в Локарно, посвященной первым и вторым полнометражным работам режиссеров, сообщила пресс-служба кинокомпании "Артхаус Трафик".

По сюжету фильма, сразу после распада Советского Союза харизматичная Нина (ее сыграла Руслана Писанка, для которой это была последняя большая роль в кино перед смертью от тяжкой болезни летом 2022 года) приютила россиянина-бродягу, называющего себя писателем. Она надеется начать с ним новую жизнь, но мистические земли Полтавщины, где ведьмы живут бок о бок с людьми, а мертвые разговаривают с живыми, шаг за шагом раскрывают истинную сущность ее возлюбленного.

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"Демоны" – это второй полнометражный фильм украинской писательницы и сценаристки Натальи Ворожбит. Ее дебютная картина "Плохие дороги" 2020 года была представлена в конкурсе Международной недели критики Венецианского кинофестиваля, где получила Verona Film Club Award, а впоследствии была выдвинута от Украины на премию Американской киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

В 2022 году во время церемонии открытия кинофестиваля в Локарно состоялась премьера короткометражного фильма Ворожбит "Ты в порядке?".

Кроме того, Ворожбит является автором сценариев фильмов "Киборги" и "Дикое поле", а также шоураннером сериала "Поймать Кайдаша".

"Руслана была чрезвычайно талантливой, глубокой актрисой и настоящей звездой, которой при жизни, к сожалению, не удалось полностью реализовать свой талант. Мне кажется, что в "Демонах" нам удалось запечатлеть на экране истинный масштаб ее актерской натуры. Я убеждена, что, если бы не ее преждевременная смерть, впереди ее ждала бы великая драматическая карьера. Нам невероятно повезло, что именно она сыграла Нину", – рассказала режиссер.

На момент смерти актрисы было отснято около 90% сцен с ее участием. Впоследствии творческая команда переосмыслила несколько финальных эпизодов и завершила картину, сохранив авторский замысел и почтив память актрисы.

"Демоны" – украинско-польская копродукция. Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Польского киноинститута.

Премьера "Демонов" в украинских кинотеатрах запланирована на 18 марта 2027 года.

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