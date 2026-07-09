В Таиланде обнаружили золотые кольца возрастом 2000 лет с загадочной древней надписью

В ходе раскопок было обнаружено множество человеческих скелетов.

В Таиланде археологи обнаружили пару золотых колец возрастом 2000 лет, на одном из которых выгравирована древняя надпись, рядом с человеческими останками. Об этом сообщает журнал Smithsonian.

Учёные полагают, что это место использовалось в качестве места захоронения высокопоставленных членов общества. С февраля здесь было найдено множество артефактов, которые дают новое представление о жизни и смерти примерно 1500-2500 лет назад.

В ходе раскопок было обнаружено множество человеческих скелетов.

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По информации Bangkok Post, каждый из них был похоронен в соответствии с определенным ритуалом - лицом на северо-восток, а над головой лежал бронзовый предмет. Артефакты, среди которых золотые украшения, бронзовые изделия и керамика, свидетельствуют о том, что покойные при жизни имели высокий статус.

"Кольца являются новым открытием для Дон-Яй-Тонг. На одном из них выгравирована письменность брахми - древняя письменность, которая, как считается, происходит от арамейской. Считается, что многие современные системы письма и алфавиты, используемые в Южной и Юго-Восточной Азии, основаны на брахми, в частности большинство индийских языков, тайский и кхмерский. Брахми появилась как полноценно развитая система в III веке до н. э. и использовалась для записи исторических событий и объявлений на скалах, столбах и в пещерах во времена правления Ашоки", - объясняется в материале.

Другое золотое кольцо было простым и не имело надписей. Ученые полагают, что бывший владелец колец мог принадлежать к социальному классу, или варне, "вайшья" - третьей по значимости из четырех традиционных социальных классов индуистской Индии. Вайшьи были простыми людьми и зарабатывали на жизнь, работая купцами, фермерами и торговцами.

Другие находки ученых

Как писало УНИАН, ранее археологи нашли горшок с золотыми монетами, закопанный 2500 лет назад. Отмечается, что клад содержит дарики - золотые монеты, выпущенные Ахеменидской Персидской империей.

Также сообщалось, что археологи обнаружили скрытый каменный круг возрастом 4000 лет. Известно, что раскопки проводятся в пределах ритуального комплекса Баллинахатти, на территории которого уже обнаружено около 50 известных археологических памятников.

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