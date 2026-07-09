Этот хит 1979 года остается 'одной из лучших поп-песен всех времен'

Композиция регулярно звучит на радиостанциях.

Невероятно запоминающийся хит британского музыканта Ника Лоу 1979 года "Cruel to Be Kind", вдохновленная цитатой Шекспира, стал одной из "лучших поп-песен всех времен", пишет журнал Parade.

В публикации напоминается, что знаменитая фраза "жестокий, чтобы быть добрым" (Cruel to Be Kind), которая вдохновила этот трек, взята из трагедии "Гамлет". Ее произнес принц в разговоре с матерью Гертрудой.

При этом смысл этой фразы созвучен и другой истории - непростым отношениям, наполненным противоречиями и переживаниями. Вместе с тем, как отмечал сам Лоу, несмотря на данные трактовки фразы, песня изначально создавалась не как размышление о драме, а как композиция, которая должна была заставить людей танцевать.

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Журнал Billboard включил "Cruel to Be Kind" на 152-е место в список "500 лучших поп-песен всех времен".

Песня "Cruel to Be Kind" - что важно знать

Выпущенная в 1979 году в качестве сингла песня "Cruel to Be Kind" стала главным хитом Ника Лоу в США, поднявшись до 12-й позиции в чарте Billboard Hot 100. С тех пор композиция остается одной из самых узнаваемых песен артиста и регулярно звучит на радиостанциях.

Музыкант рассказывал, что написал эту композицию еще во времена участия в рок-группе Brinsley Schwarz.

"Для паб-рок-группы 70-х было почти табу признавать, что нам нравится диско, но мы действительно были его поклонниками. Я был влюблен в песню Harold Melvin & the Blue Notes "The Love I Lost". Поэтому первая версия "Cruel to Be Kind" была моей попыткой создать композицию, которая заставила бы людей выходить на танцпол, когда мы играли в клубах и на студенческих вечеринках", - отмечал Лоу.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой хит 1982 года остается одной из "лучших летних песен всех времен".

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