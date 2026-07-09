Умерла легендарная певица Бонни Тайлер

Звезде сцены было 75 лет.

Известная британская певица Бонни Тайлер ушла из жизни. Печальную новость сообщает издание Variety. Звезде было 75 лет.

Известно, что в мае этого года она находилась в одной из больниц Португалии. Тогда артистку ввели в состояние искусственной комы, поскольку её самочувствие резко ухудшилось после экстренной операции на кишечнике. Позже Тайлер пришла в сознание, но оставалась "очень больной и находилась в отделении интенсивной терапии". К сожалению, её жизнь оборвалась прошлой ночью.

"Семья и команда Бонни с разбитым сердцем сообщают, что Бонни неожиданно умерла прошлой ночью в больнице в Португалии в результате болезни, от которой ее лечили... В ближайшее время мы сделаем дополнительное заявление, но пока просим уважать наше право на частную жизнь, чтобы справиться с этой трагедией", – говорится в заявлении родственников.

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Что известно о Бонни Тайлер

Бонни известна своим уникальным хрипловатым голосом. Популярность певица обрела в конце 1970-х годов после выхода альбома "The World Starts Tonight" и синглов "Lost in France" и "More Than a Lover".

Кстати, её трек под названием "It's a Heartache" занял четвёртое место в Великобритании и третье место в США. Альбомы певицы также быстро расходились по всему миру, а песня "Holding Out for a Hero" вошла в саундтрек к фильму "Footloose" и принесла ей невероятный успех.

За свою карьеру Тайлер получила три номинации на премию "Грэмми" в категориях "Лучшее женское сольное поп-исполнение" и "Лучший женский рок-вокал".

Напомним, ранее стало известно о смерти 37-летней известной британской певицы Лорен Беннет.

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