Скоро в Украину поступит пакет ракет-перехватчиков для Patriot, - Зеленский

Кроме того, президент рассказал о дальнейших шагах по созданию общеевропейского противоракетного щита в рамках проекта Freya.

В ближайшее время ожидается поступление новой партии ракет-перехватчиков PAC-3 для системы Patriot, предназначенных для сбивания российских баллистических ракет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии изданию United24 Media в Анкаре.

"Сейчас придет одна партия, не буду говорить, когда, – одна партия PAC-3. Мы договорились. Но этого недостаточно. Единственный правильный вариант – это альтернатива PAC-3", – сказал Зеленский.

Как отметил глава государства, Украина организует встречу стран антибаллистической коалиции.

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"Сейчас, под нашим председательством, я думаю, что в ближайшие недели, может быть, даже в течение недели, мы будем пытаться собрать страны, которые сейчас вошли в антибаллистическую коалицию. Это страны, в которых есть предприятия, производящие компоненты для нашей будущей системы под названием Freya", – добавил президент.

Он отметил, что речь идет о нашей европейской противоракетной системе. В этом процессе примут участие до семи стран.

"Безусловно, мы построим эту систему. Построим достаточное количество в Украине и будем делиться технологиями со всеми странами", – сообщил Зеленский.

Patriot для Украины

В последнее время силы противовоздушной обороны Украины не могут сбивать российские баллистические ракеты, поскольку нет запасов ракет-перехватчиков для "Патриотов".

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что США могут предоставить украинцам разрешение на производство перехватчиков для систем "Патриот".

В то же время, по данным Bloomberg, налаживание производства ракет-перехватчиков для систем Patriot в Украине будет длительным и сложным процессом и может занять годы.

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