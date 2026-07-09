Украинцы все чаще пользуются рассрочкой: банкир рассказал, как не увязнуть в долгах

Самой популярной категорией покупок с рассрочкой оплаты стали электроника и гаджеты.

В первом полугодии 2026 года количество оформленных рассрочек выросло в среднем на 5–7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил директор департамента цифрового бизнеса, член правления "Глобус банка" Владимир Солодкий.

По его словам, средний чек существенно зависит от категории товара или специфики услуги, а при отдельных крупных или комплексных покупках может достигать 100 тысяч гривень и более.

В то же время рассрочка все чаще используется не только для дорогих покупок, но и для более повседневных расходов. Это свидетельствует об изменении поведения клиентов: они стремятся не только приобрести нужный товар или услугу, но и сохранить контроль над ежемесячным бюджетом.

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По итогам прошлого года самыми популярными категориями покупок в рассрочку были:

электроника и гаджеты – 35%;

бытовая техника – 25%;

товары для дома – 12%;

товары для здоровья, красоты и личной гигиены – 5%;

мебель – 8%;

сезонные товары, в частности кондиционеры, зарядные станции и т. п. – 10%;

прочее – около 5%.

"На рынке также регулярно проводятся акции, в рамках которых покупателям предлагаются условия рассрочки до 20 платежей. Сочетание таких инструментов, различающихся по срокам, дает клиентам необходимую гибкость для тщательного и эффективного планирования личных финансов", – отметил Солодкий.

Кто пользуется рассрочкой

Банкир отметил, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины портрет клиента, пользующегося рассрочкой, изменился прежде всего в плане психологии потребления. Сегодня это более рациональный покупатель, который чаще отказывается от импульсивных трат в пользу того, что реально нужно здесь и сейчас.

Он подчеркнул, что решение об оформлении платежей в рассрочку принимается гораздо более взвешенно, а сама потребительская активность реагирует на внешние факторы: ситуацию с безопасностью, сезонность, погоду, состояние энергосистемы. Именно поэтому спрос может быстро смещаться от зарядных станций во время отключений к кондиционерам в жаркий сезон.

По его оценкам, более 85% клиентов, которые хотя бы раз воспользовались программами рассрочки, впоследствии возвращаются к этому инструменту повторно. В то же время более 70% пользователей воспринимают рассрочку как удобную, конкурентоспособную и выгодную альтернативу оплате полной стоимости товара или услуги сразу.

"Клиенты стали значительно прагматичнее. Они внимательнее оценивают свои возможности, но при этом не отказываются от важных покупок. Рассрочка помогает найти баланс между сегодняшней потребностью и комфортной нагрузкой на бюджет", – подчеркнул Солодкий.

Риски просрочки

Банкир также обратил внимание на то, что потребители сегодня демонстрируют высокую платежную дисциплину. Клиенты четко понимают ценность бесперебойного доступа к кредитным лимитам, поэтому ответственно выполняют свои обязательства перед банком.

По словам Солодкого, случаи просрочки платежей встречаются, однако они остаются в пределах прогнозируемой нормы. На данный момент каких-либо признаков критического роста рисков или ухудшения качества портфеля не фиксируется.

"Сохранение хорошей кредитной истории сейчас является элементом базовой финансовой безопасности. Клиенты это хорошо понимают, поэтому относятся к рассрочке более ответственно", – отметил он.

Советы банкира

Для ответственного использования рассрочки эксперт советует прежде всего реалистично оценивать общую ежемесячную нагрузку на собственный бюджет. Главное правило заключается в том, что сумма всех ежемесячных платежей за приобретенные товары не должна создавать дискомфорта в повседневной жизни.

Также стоит избегать эмоциональных и импульсивных покупок. Рассрочка должна работать как инструмент планирования, а не как способ необдуманно увеличивать расходы.

"Правильное использование рассрочки помогает сохранять свободные средства на случай непредвиденных расходов. Но для этого клиент должен четко понимать, какую сумму ежемесячно он готов выплачивать без ущерба для своего бюджета", – посоветовал Солодкий.

Кредиты и долги в Украине – последние новости

27 мая стало известно о предложении банковских ассоциаций упростить процедуру взыскания задолженности и частично отменить мораторий на конфискацию квартир за долги по ипотечному кредиту. Отмечается, что действующее законодательство запрещает конфискацию залоговой недвижимости за долги.

По словам адвоката Игоря Яска, с начала полномасштабного вторжения и на весь период военного положения банки не могут начислять новые штрафы, пеню или другие санкции по кредитам, в частности по карточным. Если такие начисления все же появились, банк обязан их списать и не имеет права требовать уплаты этих сумм.

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