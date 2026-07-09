Одну из стран Европы накроет жара, которой не было с 1976 года

По прогнозам, на этой неделе температура в отдельных районах юга Англии поднимется до 36 °C.

Власти Великобритании объявили оранжевые и желтые предупреждения о жаре по всей Англии – страна готовится к одной из самых продолжительных волн тепла с 1976 года, сообщает Ziare.com со ссылкой на BBC.

По имеющимся данным, показатели будут существенно различаться в зависимости от региона: от примерно 25 °C на севере до около 35 °C на юге страны. Мидлендс, а также восток и юг Англии находятся под "оранжевыми" предупреждениями о рисках для здоровья – они действуют до 21:00 по британскому времени 12 июля. Одновременно на севере Англии в течение того же периода действуют "желтые" медицинские предупреждения.

Высокая температура может серьезно повлиять на работу служб здравоохранения и социальной помощи – в частности, ожидается рост смертности, прежде всего среди людей в возрасте от 65 лет и тех, кто имеет проблемы со здоровьем.

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Пик жары прогнозируется на пятницу. Некоторые районы юга и востока страны официально попали в зону жары уже в понедельник – после трех дней, когда температура достигала установленного порога. Во вторник критерии жары были выполнены на более обширной территории: температура достигла 32,4 °C сразу в нескольких точках – Теддингтоне, Ричмонд-апон-Темзе и Фриттендене (графство Кент).

По прогнозам, в ближайшие дни в отдельных районах температура может достигнуть 34–35 °C, причем больше всего пострадает именно юг Англии. Жара будет постепенно усиливаться и продвигаться на север и запад – к пятнице она достигнет Северной Ирландии и Шотландии.

В конце недели повышенное атмосферное давление сформирует восточный ветер, который принесет прохладу на восток Великобритании. Зато центр волны жары сместится дальше на запад – прежде всего в центральную и южную Англию. Южный Уэльс, по имеющимся данным, также может увидеть до 33 °C в пятницу.

Пока рекордных показателей, как в мае и июне, не ожидается. Однако нынешняя волна жары может стать одной из самых длительных со времён 1976 года – тогда в отдельных районах Англии температура выше 30 °C держалась от 13 до 16 дней подряд. В течение этой и следующей недели в некоторых районах юга Англии температура может превысить 27–28 °C, что соответствует порогу жары для этой зоны. По данным метеорологов, в отдельных населенных пунктах жара может продлиться до 14 дней.

Аномальная жара в Европе

ВОЗ объявила чрезвычайное положение из-за экстремальной жары в Европе – прогнозируется повышение температуры до 43 °C в Португалии и на юге Испании. Директор организации в Европе Ганс Анри Клюге предупредил, что впереди ещё могут быть смертоносные недели, и призвал страны внедрять национальные планы действий в связи с жарой, поскольку половина государств-членов региона до сих пор их не имеет.

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