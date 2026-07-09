Что будет с курсом доллара в Украине: прогноз банкира до 19 июля

Курс евро, скорее всего, будет оставаться в пределах 51–52,5 грн, отметил банкир.

Середина июля на валютном рынке может пройти без резких курсовых колебаний. Доллар будет оставаться вблизи психологической отметки в 45 гривень, а основные колебания будут происходить в относительно узком коридоре – 44,4–45 грн, сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, такой сценарий не стоит воспринимать как полную стабильность. Однако нынешняя ситуация свидетельствует скорее о контролируемых колебаниях, чем о предпосылках для резкой девальвации.

"Евро, скорее всего, будет оставаться в пределах 51–52,5 грн. Здесь ключевым фактором будет не только курс гривни к доллару, но и соотношение евро и доллара на мировых торгах. Если пара евро/доллар будет держаться вблизи 1,14–1,16, то украинский рынок евро также останется относительно предсказуемым", – отметил Лесовой.

Видео дня

Наибольшее беспокойство на ближайшей неделе, по словам банкира, вызовет топливо. Он указал, что война способна создавать локальные проблемы: повреждение инфраструктуры, неравномерное предложение, временное сокращение количества работающих АЗС в определенных регионах.

"Именно такие факторы могут ситуативно подталкивать цены вверх. А топливо – это не только бензин или дизель для автомобилистов. Это транспорт, доставка, агросектор, торговля, производство. Поэтому любой заметный рост цен на топливо довольно быстро становится инфляционным сигналом для всей экономики", – отметил банкир.

В таких условиях Нацбанк, скорее всего, продолжит выступать в роли главного стабилизатора валютного рынка.

"Итак, по всем признакам, на следующей неделе, несмотря на возможную напряженность, ожидаются умеренные курсовые колебания без резких скачков", – резюмировал Лесовой.

С 13 по 19 июля банкир ожидает, что коридоры колебаний курсов составят 44,4–45 грн/долл. и 51–52,5 грн/евро (на межбанке) и 44,5–45 грн/долл. и 51–52,5 грн/евро (на наличном рынке). Средняя разница между курсами межбанковского и наличного рынков составит 0,1–0,15 грн, а недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1–1,5 % от начального курса понедельника.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последние новости

В обменных пунктах средний курс доллара 9 июля составляет 44,56 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,47 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,15 грн/евро, а курс продажи – 50,95 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" остался без изменений и составляет 44,70 гривни за доллар. Курс евро в банке также не изменился и составляет 51,25 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: