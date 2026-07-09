ВСУ поразили 12 танкеров 'теневого флота' РФ и другие важные цели, – Генштаб

Суда использовались, в частности, для поставок горюче-смазочных материалов группировкам войск РФ.

В ночь на 9 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных и военно-экономических целей противника. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в частности, были поражены 12 танкеров, один буксир и один сухогруз Российской Федерации в акватории Азовского моря. Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

Отмечается, что пораженные суда использовались, в частности, для снабжения горюче-смазочными материалами группировок войск Российской Федерации, а также для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций. Они обеспечивают экспорт энергоносителей, что является одним из ключевых источников финансирования войны против Украины.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что нанесён удар по нефтеналивному терминалу "Юг Руси" в Батайске (Ростовская обл., РФ). Зафиксирован пожар в районе предприятия.

Видео дня

"Указанный объект обеспечивает перевалку нефтепродуктов для экспорта и используется для снабжения горюче-смазочными материалами группировок войск РФ на южном направлении, а также для получения валютных поступлений, направляемых на финансирование вооруженной агрессии против Украины. Также поражен склад боеприпасов противника в районе Сорокиного Луганской области", – говорится в сообщении.

Удары по РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 июля СБУ нанесла успешные удары по двум объектам нефтяной инфраструктуры РФ. Первой целью стала нефтебаза "Красная заря" в Тверской области, расположенная в 520 км от государственной границы Украины. На территории объекта были зафиксированы попадания украинских ударных БПЛА, после чего возник пожар.

Вторая цель – нефтебаза "Ставропольская" в Ставропольском крае РФ, расположенная также более чем в 500 км от Украины. На объекте вспыхнул масштабный пожар, площадь которого стремительно увеличивается.

Вас также могут заинтересовать новости: