Эрдоган подарил топ-руководителям Евросоюза роскошные пистолеты, – Politico

Подарки были переданы в ходе саммита НАТО в Анкаре.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подарил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Европейского совета Антониу Коште изысканные пистолеты с гравировкой, боевые патроны и наборы для чистки. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников ЕС.

Высшие руководители ЕС посещали саммит лидеров НАТО в Анкаре. Оружие им было вручено в среду, 8 июля.

Чиновник из Европейского совета отметил, что команда Антониу Кошти по вопросам безопасности взяла оружие для проверки.

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"Мы будем следовать бельгийским процедурам, чтобы доставить его в Бельгию. Затем мы будем хранить его в соответствии с требованиями безопасности, установленными Генеральным секретариатом Совета", – отметили должностные лица Евросоюза.

Однако, как сообщил один из чиновников, вероятно, наличие церемониальных пистолетов премиум-класса станет нарушением строгих ограничений на стоимость подарков. Поэтому вряд ли это оружие будет храниться получателями лично.

Другие европейские лидеры, премьер-министр Великобритании Кри Стармер и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен публично заявили, что оставят пистолеты в Турции для вывода их из эксплуатации перед тем, как их отправят в эти страны.

Другие новости саммита в Турции

Как сообщал УНИАН, Эрдоган заявил, что поддерживает точку зрения президента США Дональда Трампа о необходимости установления мира в войне России против Украины.

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