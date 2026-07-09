Грозы и град: какие области Украины накроет непогода в эти дни (карта)

Синоптики предупреждают о I уровне опасности метеорологических явлений в течение двух дней.

Сегодня и завтра в ряде областей Украины ожидаются сильные осадки и град.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, сегодня, 9 июля, на Левобережье Украины – грозы.

В Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях – сильные дожди.

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А в восточных и Днепропетровской областях в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду. Речь идет об I уровне опасности, желтом.

Погода 10 июля

Кроме того, 10 июля ночью в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и Крыму – сильные дожди, грозы.

Днем в восточных областях – сильные дожди, грозы, в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. В этом случае также речь идет об I уровне опасности, желтом.

Когда в Украине станет теплее – прогноз

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко заявила, что прохладная погода в Украине еще продлится, а повышение температуры ожидается на следующей неделе.

10 июля, по её словам, по всей Украине по-прежнему будет преобладать влажная воздушная масса с периодическими дождями. Время от времени возможны сильные ливни и грозы.

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