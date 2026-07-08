Когда Украина изготовит первую ракету для Patriot: эксперт оценил сроки

В то же время пока неизвестно, лицензию на производство ракет какого поколения мы получим.

После налаживания производства ракет для Patriot в Украине первая из них может сойти с конвейера через год-полтора. Об этом в комментарии УНИАН заявил Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт.

"Быстрее – это маловероятно, потому что производство очень высокотехнологичное. Во-первых, мы не знаем, какие именно ракеты. Ракеты бывают двух поколений: ПАС-2, ПАС-3. Между ними есть принципиальное различие. У ПАС-2 на борту нет радара, и цель нужно подсвечивать радаром. То есть радар стоит на земле и освещает цель; от цели отражаются электромагнитные волны, которые улавливает ракета, и она летит именно по этим отраженным волнам от этой конкретной цели", – сказал он.

Минус в том, что радар должен постоянно быть включен, поэтому он сам становится целью, ведь его видят на большом расстоянии спутники или самолеты.

Видео дня

По словам Нарожного, ракеты следующего поколения работают по-другому. Их радар можно включить на короткий промежуток времени, чтобы обнаружить цель, либо он может работать в режиме стелс.

"Имеется в виду, что он ничего не излучает, а только "слушает". Он даже таким образом может обнаружить самолет или ракету. Он передает координаты цели ракете Patriot, ракета запускается и летит уже к цели, а внутри самой ракеты находится радар. И таким образом обеспечивается безопасность наземного радара. Это РАС 3. На что конкретно нам выдают лицензию, пока неизвестно", – отметил он.

Сложности производства

В то же время эксперт отметил, что для производства этих ракет нам нужны редкоземельные металлы, которые есть только у Китая. Поэтому с ними придется как-то договариваться.

"Да, с ними якобы никаких споров не было, мы поставляем им кукурузу, мы с ними дружим, деньги у нас якобы есть. Теоретически, здесь все будет хорошо. Вторая проблема – это темпы производства топлива для этих ракет. Сертификация топлива занимает до года", – сказал Нарожный.

Кроме того, он подчеркнул, что размещать в Украине завод по производству этих ракет очень рискованно, ведь если россияне узнают его местоположение, то по нему будет прилетать абсолютно всё.

"То есть его придется как-то размещать у союзников: в Польше, Дании, Франции или еще где-нибудь. Что касается себестоимости – трудно сказать, сколько будет стоить такая ракета. Думаю, от миллиона долларов и больше за единицу. И после того, как завод будет полностью построен, если на нем наладится все производство, с того момента, как условно приедет президент, перережет ленточку, до того момента, как первая ракета сойдет с конвейера, – очень оптимистично – потребуется год", – резюмировал эксперт.

США могут предоставить украинцам право на производство систем Patriot

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что США могут предоставить украинцам право на производство ракет для систем Patriot.

Он отметил, что США покажут, как это делать.

Трамп добавил, что производство таких ракет – это сложный процесс, но выразил уверенность, что украинцы смогут быстро во всем разобраться.

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