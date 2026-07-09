В России устроили истерику из-за решений на саммите НАТО по Украине

В российском МИД назвали эти решения "безответственными" и пригрозили "катастрофой"

В России раскритиковали принятые на самите НАТО в Турции решения, в частности, в отношении военной поддержки Украины и укрепления европейской обороны, пригрозив, что это может иметь "катастрофические последствия".

Как пишет Reuters, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что приоритеты НАТО остаются неизменными: "милитаризация европейского континента, акцент на наращивании обороноспособности, подготовка к вооруженному конфликту с Россией и, конечно же, помощь Украине".

Она назвала такие решения "безответственными" и пригрозила, что они приведут к катастрофе.

Видео дня

"Если бы стратеги НАТО остановились и подумали хоть немного, они, возможно, не приняли бы таких безответственных решений, которые могут привести к катастрофе не только для альянса, но и для всего мира", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.

При этом Захарова заявила, о якобы крайнем напряжении между США и Европой и "разочаровании: Америки в НАТО.

"Американцы не скрывают своего разочарования в Североатлантическом блоке. Проблема с Гренландией не решается по американскому сценарию. Также существует недовольство тем, что члены альянса, по мнению Вашингтона, не проявили должной поддержки, когда Соединенным Штатам она была необходима", – написала она.

Саммит НАТО - какие решения приняли

В итоговой декларации НАТО союзники обязуются выделить Украине 70 миллиардов евро на военное оборудование, помощь и обучение в 2026 году, а также подтверждают свои суверенные обязательства поддерживать как минимум эквивалентный уровень в 2027 году.

Они также подтвердили свою "железную приверженность" коллективной обороне в рамках статьи 5 соглашения альянса в декларации саммита и представили сделки по поставкам вооружений на сумму не менее 50 миллиардов долларов.

Nfr;е президент США Дональд Трамп объявил о предоставлении Украине права на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Кроме того, генерал-секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Reuters заявил, что разногласия между президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами НАТО решены, и это показало демократическую силу альянса и должно стать уроком для Владимира Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: