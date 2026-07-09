Трамп дал 'зеленый свет' на производство ракет для Patriot в Украине, но есть нюанс, – NYT

Украина сможет производить ракеты-перехватчики Patriot по американской лицензии, однако эксперты предупреждают, что на запуск уйдет несколько лет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов разрешить Украине производить ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot. Для Киева, который сталкивается с острым дефицитом этих боеприпасов на фоне массированных российских атак, такое заявление стало важным политическим сигналом. В то же время эксперты отмечают, что до реального производства может пройти несколько лет, пишет The New York Times.

О намерении предоставить Украине соответствующую лицензию Трамп сообщил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО.

"Мы дадим им право производить Patriot. Мы покажем им, как это сделать", – сказал американский президент.

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По словам Трампа, Украина обладает достаточным техническим потенциалом для производства современных систем ПВО.

На фоне ракетной угрозы со стороны России

Вопрос о наращивании запасов Patriot для Украины стал особенно острым после того, как Военно-воздушные силы сообщили, что во время одной из последних массированных атак не удалось перехватить ни одну из 23 российских баллистических ракет. Президент Владимир Зеленский уже несколько недель заявляет, что запасы перехватчиков стремительно сокращаются.

Именно поэтому Киев давно просил США предоставить лицензию на производство ракет Patriot. До сих пор такое разрешение Вашингтон предоставлял только Германии и Японии.

Впрочем, даже если решение будет принято в ближайшее время, быстрого результата ждать не стоит. Старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Фабиан Гоффманн считает, что запуск производства менее чем через год маловероятен. В качестве примера он привёл Германию, которая объявила о производстве Patriot ещё в 2024 году, но первые ракеты ожидает только в 2027-м.

Дополнительные проблемы

Дополнительной проблемой является то, что заявление Трампа, по всей видимости, не было предварительно согласовано с американскими производителями. Сам президент признал, что его администрация еще даже не сообщила об этом оборонным компаниям.

Помимо политического решения, необходимо пройти процедуру получения лицензии, определить предприятие-производителя, создать производственные мощности и наладить цепочку поставок сложных компонентов. При этом будущий завод в Украине почти наверняка станет одной из приоритетных целей для российских ударов.

Эксперты также обращают внимание на сложность самого производства. Ракеты Patriot состоят из большого количества высокотехнологичных узлов, которые изготавливают различные субподрядчики. Самыми сложными элементами считаются головки самонаведения, обеспечивающие перехват баллистических целей.

Также пока неизвестно, какую именно модификацию разрешат производить Украине – более старую PAC-2 или более современную PAC-3. Именно последняя является наиболее эффективной против российских баллистических ракет, однако её производство значительно сложнее.

Patriot для Украины – главные новости

Как сообщал УНИАН, 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что США могут предоставить украинцам разрешение на производство перехватчиков для систем Patriot.

По данным Bloomberg, налаживание производства ракет-перехватчиков для систем Patriot в Украине будет длительным и сложным процессом и может занять годы.

Кроме того, президент Зеленский объявил, что в ближайшее время ожидается поступление новой партии ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot, чтобы сбивать российские баллистические ракеты.

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