Известный рэпер-воин заявил, когда закончится война в Украине

По словам Ярмака, украинцам предстоит пройти очень сложный путь.

Известный украинский рэпер и военнослужащий YARMAK (настоящее имя - Александр Ярмак) сделал эмоциональное заявление о войне в Украине и высказался о том, что необходимо для ее завершения.

Как отметил он в авторском проекте певицы Тины Кароль "Дім звукозапису", учитывая проблемы с мобилизацией в Украине, очень важно доносить до украинцев правильные посылы. И, по его мнению, в этом процессе сильное влияние имеет именно культура.

"Большинству моих фанатов не нужно объяснять, почему мы боремся за нашу страну. Потому что они росли на этом, пропускали все это через себя", - отметил он.

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Говоря о том, когда закончится война в Украине, YARMAK добавил, что украинцам предстоит пройти очень сложный путь для этого.

"Важно доносить до людей то, что, если мы хотим, чтобы наше государство состоялось (а оно еще до конца не состоялось, мы балансируем на грани), для того чтобы эта война закончилась, этот путь необходимо пройти. Это очень болезненный и тяжелый путь с огромными потерями, но по-другому государства не становятся", - заявил музыкант-воин.

По словам Ярмака, сейчас украинцам приходится защищать свою страну и "платить за все те ошибки, которые мы сами заложили десятки лет назад".

Как известно, на данный момент Андрей Ярмак является командиром подразделения DARKNODE в составе 412-го полка Nemesis.

Напомним, УНИАН писал, как Ярмак жестко "прошелся" по звездам украинского шоубиза, назвав их "переобуваками".

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