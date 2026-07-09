Ученые впервые в истории 'поймали' момент рождения нового куска Земли

Наблюдения помогли разгадать давнюю загадку.

Ученые впервые смогли задокументировать процесс рождения новой океанической коры Земли – явление, которое до сих пор считалось невозможным для наблюдения, пишет Nature.

Открытие сделала команда под руководством морского геофизика Жан-Ива Роайе из Французского национального центра научных исследований.

Большая часть земной коры образуется в океанских глубинах, куда не дотягивается человеческий взгляд – вдоль системы срединно-океанических хребтов протяженностью 65 тысяч километров. Именно там, в местах расхождения тектонических плит, магма прорывается сквозь дно, застывает и формирует новый участок планетарной поверхности.

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Еще в феврале 2024 года команда разместила подводную обсерваторию OHA-GEODAMS у острова Амстердам, в зоне Южно-Индийского хребта между Австралией и Антарктидой. Пять автономных гидрофонов должны были зафиксировать редкий момент разрыва дна.

"Мы и не мечтали зафиксировать столь масштабное событие и надеялись хотя бы измерить медленное растяжение хребта – возможно, на несколько сантиметров. Вместо этого нам выпало событие, которое случается раз в сорок лет, и мы измерили смещение в несколько метров в обе стороны!", – рассказал Роайе изданию ScienceAlert.

Уже в апреле 2024 года, всего через несколько месяцев после установки оборудования, дно океана раскололось. По словам учёного, "то, что произошло за эти 16 дней, – это то, что ось хребта не выдержала, и накопившаяся под ней магма прорвалась в океаническую кору".

Гигантские магматические "дайки" прошли сквозь кору менее чем за два часа, выбросив примерно 150 миллионов кубических метров расплава. Это вызвало землетрясения, пробудило давно "заснувшие" разломы и осушило магматический резервуар под хребтом. В конце концов "дайки" достигли поверхности дна, и лава вылилась наружу, а дно провалилось ещё глубже – в общей сложности на 4,2 метра.

"В целом дно долины вдоль оси хребта опустилось на 4,2 метра, соскользнув по ограничивающим разломам, – сказал Роайе.

В пиковые моменты хребет расходился со скоростью 5 сантиметров в минуту – это почти в полмиллиона раз быстрее среднего многолетнего темпа, который обычно составляет 6,3 сантиметра в год.

"Измеренные горизонтальные смещения (2–4 метра) эквивалентны 30–60 годам непрерывного расширения со скоростью 6,3 сантиметра в год – это даёт представление о периодичности таких "квантовых" событий", – отметил исследователь.

Наблюдения также помогли разгадать давнюю загадку: ранее подсчёты землетрясений никогда не совпадали с реальными темпами расширения морского дна – сейсмической активности явно не хватало для объяснения. Теперь выяснилось, что большая часть движения происходит асейсмически – тихо, без мощных сейсмических волн.

Новые вулканы

Ранее УНИАН сообщал, что на дне океана обнаружили 73 скрытых вулкана. Для поиска исследователи использовали алгоритм искусственного интеллекта, изначально разработанный для обнаружения ударных кратеров на Марсе. Проанализировав карты рельефа океанского дна, система обнаружила более 87 тысяч потенциальных объектов. После проверки список сократили до 78 вероятных кальдер, пять из которых были известны ранее.

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