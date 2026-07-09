В Одесской области столкнулись маршрутка и грузовик: погиб подросток, много пострадавших

Среди пострадавших - дети, по меньшей мере 9 человек доставлены в больницу.

Сегодня в Березовском районе Одесской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик - в результате ДТП один человек погиб, многие пострадали, по меньшей мере 9 - в больнице.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ДТП произошло сегодня утром на трассе Киев-Одесса, недалеко от села Одаи Ширяевской общины.

По данным правоохранителей, столкнулись грузовой автомобиль MAN и маршрутный микроавтобус Mercedes, который осуществлял частные пассажирские перевозки. По предварительной информации, в салоне микроавтобуса находились 15 пассажиров и водитель.

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В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, один человек погиб.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники сектора реагирования патрульной полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Движение транспорта в направлении Одессы частично ограничено.

"Полицейские призывают водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и учитывать эту информацию при планировании маршрута", - говорится в сообщении.

Судя по фотографии, опубликованной полицией, видно, что автобус от ужасного удара превратился в груду металла.

Как уточнила пресс-секретарь ГУ НП в Одесской области Любовь Гордиевская, в результате ДТП погиб 15-летний юноша, находившийся в салоне микроавтобуса. Еще девять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних, госпитализированы. Пятерым людям оказана медицинская помощь на месте.

В настоящее время сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Начато расследование.

Другие ДТП со смертельным исходом

Как писал УНИАН, недавно в Николаевской области столкнулись грузовик Volvo и пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате аварии погибли 12 человек, еще 6 получили травмы.

Сообщалось, что трагедия произошла утром на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск между селами Красное и Нечаяное. По предварительным данным, водитель маршрутного микроавтобуса, который двигался со стороны Одессы в направлении Николаева, выехал за пределы проезжей части. Автомобиль перевернулся и вылетел на встречную полосу движения, где произошло столкновение с Volvo.

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