ГБР опровергло причастность к блокированию расследования о якобы 143 объектах недвижимости брата Сухачева

Государственное бюро расследований опровергает информацию ЦПК о том, что не ответило организации на запрос и подтвердило непричастность к судебному запрету на публикацию расследования о якобы 143 объектах недвижимости брата директора ГБР Алексея Сухачева. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос "Украинских новостей".

"Отмечаем, что ни ГБР, ни директор ГБР, ни члены его семьи не имеют никакого отношения к подаче заявления об обеспечении иска или к соответствующему иску в целом (если такой иск вообще заявлялся). Попутно сообщаем, что на сайте общественной организации "Центр противодействия коррупции" размещена информация, не соответствующая действительности, в частности, безосновательным является утверждение: "ни одного ответа на запрос ни от Алексея Сухачева, ни от "Паркового-2" ЦПК не получили", – говорится в ответе на запрос.

В ГБР подчеркнули, что письмом от 7 июля № 22356-26/10-13-05-11137/26 был дан исчерпывающий ответ журналистке общественной организации "Центр противодействия коррупции" Алине Стрижак, которое было отправлено в 9:00 на адрес электронной почты, указанный в запросе.

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Также ГБР приложило к ответу на запрос указанное письмо в адрес ЦПК. По данным СМИ, суд заблокировал расследование ЦПК о недвижимости брата главы ГБР.

Как сообщали "Украинские новости", движение "Честная мобилизация" просит ГБР проверить, законно ли уволился из армии активист Шабунин. Движение также обвинило основателей ЦПК в уклонении от службы и опубликовало досье.

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев отметил, что предлагаемое реформирование ГБР приведет к уничтожению бюро.

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