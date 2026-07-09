'Это кармический грех…': Тина Кароль сделала неожиданное признание о себе

Певица призвала всех любить и ценить настоящий момент.

Известная украинская певица Тина Кароль откровенно рассказала, какой комплекс из детства не дает ей покоя до сих пор.

"С совка пришло! "Я постараюсь не подвести" – это нас так задергали с детства. Честно, я с этим борюсь тоже. Синдром отличника! Это так мешает!" - призналась исполнительница в новом выпуске своего авторского проекта "Дім звукозапису".

При этом певица призвала любить и ценить настоящий момент:

Видео дня

"Когда ты любишь этот момент тут и сейчас - ты раскрываешься. Просто любите этот момент тут и сейчас!".

Также Тина Кароль поделилась, своим жизненным базисом, который буквально заставляет ее усиленно работать и творить.

"Это один из моих таких базисов, почему я вообще столько лет работаю… Потому что не развивать талант - это огромный грех. Это кармический грех, который на поколения оставит отпечаток, если ты потерял его (талант)", - отметила певица.

Напомним, УНИАН писал, как на днях популярный украинский певец Олег Шумей честно рассказал о характере Тины Кароль:

"Она несложный человек. Она требовательна к работе, это правда, но именно поэтому она так успешна. Потому что она работает, и работает очень много".

Вас также могут заинтересовать новости: