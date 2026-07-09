Обнародован 'черный список' подержанных автомобилей: среди аутсайдеров – надежные марки

Среди протестированных марок лучший результат показал китайско-шведский бренд Lynk&Co.

Шведские эксперты обнародовали результаты технических осмотров нескольких тысяч подержанных автомобилей – цифры довольно показательны. Об этом сообщает Vezess со ссылкой на данные Шведского управления дорожного движения.

Самые проблемные бренды

Среди аутсайдеров оказались две совершенно разные марки, представляющие разные ценовые диапазоны: это Dacia и Tesla. У румынской марки 48% автомобилей получили какие-либо замечания или не прошли проверку, у Tesla – 39% авто имели неисправности. При этом средний показатель по всем маркам составляет примерно 23%.

Последнее место Dacia подтверждает тезис о том, что самые дешевые базовые модели изготовлены с использованием простых и дешевых технологий. Кроме того, их владельцы склонны откладывать техническое обслуживание. Среди неисправностей преобладают проблемы с фарами, элементами рулевого механизма и тормозами.

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Случай с Tesla гораздо интереснее, ведь речь идет о технологически совершенных, дорогих автомобилях. Эксперты объясняют низкий результат отсутствием надлежащего технического обслуживания электрокаров. Иными словами, нельзя сказать, что автомобили Tesla ненадежны или имеют низкое качество сборки. Речь идет, скорее, об особенностях их эксплуатации, к которой не привыкли водители, ранее ездившие на "традиционных" автомобилях.

Для электромобилей характерно то, что из-за рекуперации энергии классические тормозные диски играют незначительную роль. Именно поэтому они заклинивают, ржавеют, а тормозной эффект ослабевает.

"Данные за 2025 год также указывают на тревожную тенденцию: из 35 исследованных марок у 26 показатели ухудшились по сравнению с предыдущим годом", – отмечают в Vezess.

Бренды, показавшие лучший результат

Среди проверенных марок лучший результат показала Lynk & Co – проблемы возникли лишь у 8% автомобилей. За ней следуют Porsche (10%) и Polestar (11%). В числе лидеров также находятся Audi и Lexus (с одинаковой долей 14%), Volvo (16%), а также BMW и Volkswagen (по 17%). Эксперты отмечают, что автопарк Lynk & Co и Polestar в Швеции чрезвычайно молод: большинству их автомобилей всего несколько лет, что улучшает статистику.

В то же время Porsche, как правило, покупают те, кто не экономит на техническом обслуживании. Из данных ясно видно влияние старения на весь автопарк: если среди автомобилей 2024 года выпуска доля неисправных составляет всего 9%, то среди автомобилей 2015 года – уже 29%, а среди автомобилей 2014 года – 35%.

Следует отметить, что технический осмотр в Швеции оценивает реальное состояние автомобиля. Эксперты оценивают тормоза, рулевое управление, освещение, ходовую часть, средства безопасности и наличие ржавчины. Результат может быть одним из трёх: автомобиль проходит проверку без замечаний, получает незначительное замечание или не проходит проверку, и после ремонта его придётся проверять заново. Самая серьёзная неисправность приводит к немедленному запрету на эксплуатацию.

Подержанные автомобили – последние новости

Механик Крис Пайл назвал пять лучших недорогих подержанных автомобилей. В список вошли Honda Accord 2018 года выпуска, Honda Civic 2021 года, Toyota Corolla 2023 года, Nissan Altima 2022 года и Kia Sorento 2020 года. По словам эксперта, лучшим вариантом является Kia Sorento. Крис Пайл подчеркнул, что этот кроссовер отличается высокой надежностью, длительным сроком эксплуатации и в то же время доступной стоимостью на вторичном рынке.

В свою очередь известный автомеханик Скотти Килмер назвал один из лучших и самых доступных подержанных автомобилей, которые сегодня можно приобрести на вторичном рынке.

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