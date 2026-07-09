Убийство подозреваемой в покушении на Ермолаева: суд взял под стражу ГУРовца

Подозреваемый отмечал, что у него не было мотива для убийства женщины.

Печерский районный суд Киева взял под стражу действующего сотрудника ГУР Вячеслава Реута, который подозревается в убийстве Анастасии Березовской. Как сообщает корреспондент УНИАН, еще одним подозреваемым по этому делу является бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович.

Убитая Березовская разыскивалась Интерполом по подозрению в покушении на подпадающего под санкции украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

В суде, во время рассмотрения ходатайства о мере пресечения, Реут заявил, что не знал о намерениях Жиковича убить потерпевшую, а выполнял лишь функцию водителя.

Видео дня

Реут в суде рассказал, что 3 июля Жикович сказал, что Березовская уже едет из Житомира в сторону Киева и ее нужно встретить и "спрятать", поскольку ей угрожает опасность. "Мне не было известно о намерении ее убить. Я спросил его об этом напрямую, и он заверил, что таких планов нет", – утверждает подозреваемый.

По его словам, уже в автомобиле Жикович достал из рюкзака пистолет Макарова с прикрепленным глушителем и вставил магазин с патронами. При этом он отметил, что это "на всякий случай".

Реут рассказал, что Березовская вела себя очень нервно, а по указанию Жиковича они съехали с дороги и направились к лесопосадке. По его словам, затем Жикович передал ему оружие и дал знак, чтобы он стрелял. Реут утверждает, что отказался, и тогда тот выхватил у него пистолет и произвел первый выстрел ей в затылок. По его словам, женщина упала мертвой, но прозвучало еще несколько выстрелов.

Подозреваемый утверждает, что Жикович заставил его копать яму, а сам обыскал убитую: забрал два мобильных телефона, часы, зажигалку и кошелек с документами. По его словам, позже все вещи убитой они выбросили в озеро. Также был выброшен пистолет.

Реут утверждает, что Жикович приказал ему молчать, угрожая, что следующим может оказаться он сам и его родители. Говорит, что все выполнял, потому что был в шоке и боялся за свою жизнь. "Я военный. Да, я убивал людей, но это было на войне – я уничтожал противника, защищая свою страну (я приносил присягу 30 лет назад). У меня не было ни малейшего мотива убивать безоружную женщину. Зато мотив был у Жиковича. Анастасия Березовская выступала свидетелем в другом его уголовном деле, и она могла дать показания против него. Он сам сказал мне, что она собирается это сделать", – сказал Реут. Он отметил, что сотрудничает со следствием.

Дело о покушении в Монако – последние новости

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого ранения получили как минимум три человека, среди которых – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями.

Интерпол официально обнародовал информацию о розыске гражданки Украины Анастасии Березовской. Ее подозревали в установке взрывного устройства в Монако, в результате детонации которого ранения получили бизнесмен, находящийся под санкциями, Вадим Ермолаев и члены его семьи.

7 июля пресс-центр СБУ подтвердил, что найдено тело женщины, подозреваемой правоохранительными органами Княжества Монако в совершении покушения на убийство семьи на территории Княжества, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок. Ею оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская.

Отмечалось, что подозреваемая прибыла в Украину 1 июля 2026 года. В результате проведения следственных (розыскных) и оперативных мероприятий был установлен круг лиц, с которыми она общалась, и маршруты ее передвижения.

В частности, после возвращения в Украину она общалась с семьей и двумя мужчинами. Первый – бывший сотрудник правоохранительных органов, второй – действующий сотрудник ГУР МОУ.

Вас также могут заинтересовать новости: