Для разных задач лучше подходят разные модели роботов пылесосов.

Сегодня робот-пылесос можно найти во многих домах и квартирах, так как эта технология давно доказала свою полезность. Они могут практически полностью взять на себя регулярную уборку, поддерживая чистоту в доме без лишних усилий. Главное – выбрать модель, которая действительно подойдет под ваши задачи. О том, какой самый лучший робот-пылесос сейчас на рынке и чем отличаются разные модели, пишут эксперты из портала Better Homes & Gardens.

Лучший робот-пылесос 2026 года - как выбрать модель для дома

Лидером рейтинга стал iRobot Roomba Plus 405 Combo (15 000 - 20 000 грн). Он одинаково уверенно справляется как с сухой, так и с влажной уборкой, быстро строит карту помещения, аккуратно объезжает большинство препятствий и самостоятельно очищает контейнер и моющий модуль.

Еще этот пылесос без труда собирает пыль, шерсть, волосы и мелкий мусор, а после мытья пола почти не оставляет влаги, так что если вы совершенно не разбираетесь в технологиях и не знаете, какой робот-пылесос лучше купить - можно со спокойной душой остановиться на этом варианте.

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К тому же его стоимость остается ниже, чем у многих моделей с похожими возможностями.

Лучший робот-пылесос из бюджетных моделей

Если вам нужен более доступный вариант, стоит обратить внимание на Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro (6 000 - 10 000 грн). Несмотря на невысокую цену, он хорошо справляется с повседневной уборкой, легко заезжает под кровати и диваны, поддерживает построение карты помещения и управление через приложение.

Правда, с крупным мусором ему уже сложнее, а под низкой мебелью или возле препятствий он иногда может застревать.

Какой робот-пылесос выбрать в зависимости от задач - целевые модели

Выбирая, какой робот-пылесос купить, стоит учитывать не только цену, но и особенности дома. Одним важнее качественная влажная уборка, другим – борьба с шерстью животных, а третьим – глубокая очистка ковров. Именно для таких случаев лучше всего подходят следующие модели.

Лучший робот-пылесос с влажной уборкой

Самый эффективный моющий робот-пылесос (то есть с функцией мытья пола) - это Dreame X50 Ultra (35 000 - 45 000 грн). Он быстро очищает покрытие, почти не оставляет воды, самостоятельно промывает моющие насадки и использует отдельные резервуары для чистой и грязной воды.

Кроме того, поскольку этот робот-пылесос моющий, в нем установлены специальные выдвижные щетки и швабры, которые помогают тщательно убирать грязь в углах и вдоль стен.

Лучший робот-пылесос от шерсти животных

Владельцам домашних животных, по мнению экспертов, особенно понравится Shark PowerDetect (14 000 - 19 000 грн). Он без проблем собирает шерсть, волосы, песок и другой мелкий мусор, а влажная уборка легко удаляет следы лап.

Также благодаря вместительным резервуарам и автоматической очистке обслуживать устройство приходится примерно раз в месяц. И лишь с очень липкими загрязнениями эта модель справляется не так уверенно.

Лучший робот-пылесос для ковров

Для домов с коврами лучшим выбором оказался Roborock Qrevo Curv (27 000 - 33 000 грн). При переходе на ковровое покрытие он автоматически увеличивает мощность всасывания, глубоко очищая ворс от пыли и волос. Модель также строит точные карты помещения, поддерживает запретные зоны и может хранить собранный мусор до 90 дней без очистки контейнера.

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