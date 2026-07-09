До середины июля жары не будет: синоптик удивил украинцев прогнозом

В ближайшее время в Украине сохранится свежая погода.

В среду, 8 июля, в Украину пришел холодный атмосферный фронт, который принес дожди и похолодание. В ближайшие дни прохладная погода в нашейстране сохранится. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

Синоптик прогнозирует, что непрерывный приток холодного воздуха из Скандинавии сохранится. Поэтому до конца недели среднесуточная температура ожидается на 2–3° ниже нормы, а днем местами будут наблюдаться кратковременные дожди.

"Таким образом, о жаре мы ещё не вспомним как минимум до середины июля", – резюмировал синоптик.

Видео дня

Погода 9 июля – прогноз на сегодня

В среду, 9 июля, в Украине сохранится прохладная для лета погода. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в дневные часы в большинстве регионов ожидается +18...+24 градуса. На юге воздух прогреется до +26, а в Луганской и Донецкой областях местами будет жарче – до +27...+30 градусов. Самым прохладным останется запад Украины, где столбики термометров покажут лишь +17...+19.

В течение дня во многих областях прогнозируются кратковременные дожди. В то же время в центральных регионах днем будет больше солнечных прояснений.

В Киеве сегодня местами возможны дожди, а максимальная температура воздуха составит +20...+22 градуса.

Вас также могут заинтересовать новости: