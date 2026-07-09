Пока в Украине появится производство ракет Patriot, Россия успеет усилить удары, – ISW

Неизвестно, сколько времени понадобится Украине, чтобы начать производство ракет-перехватчиков.

Пока Украина наладит собственное производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, Россия может усилить удары баллистическими ракетами по Украине, чтобы нанести максимальный ущерб. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что президент США Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты еще не уведомили американского производителя о выдаче Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot.

"Однако непонятно, сколько времени понадобится Украине, чтобы начать производство ракет-перехватчиков, поскольку производственные мощности будут зависеть от наличия базовых компонентов, входящих в состав ракеты-перехватчика Patriot, и от масштабирования всей цепочки поставок, производящей эти компоненты", – говорится в отчете.

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Отмечается, что украинские Силы обороны достаточно успешно перехватывают крылатые ракеты и беспилотники, но испытывают трудности с перехватом баллистических ракет из-за недостаточных поставок ракет-перехватчиков.

"Примечательно, что украинские войска не перехватили ни одной баллистической ракеты во время двух последних массированных ударов России в ночь с 1 на 2 июля и с 5 на 6 июля. Заместитель начальника Главного управления военной разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил 8 июля, что Россия может производить от 60 до 65 баллистических ракет "Искандер" в месяц. "Россия может воспользоваться этим пробелом, прежде чем Украина сможет произвести собственные ракеты-перехватчики Patriot, и усилить удары баллистическими ракетами по Украине, чтобы нанести максимальный ущерб, прежде чем Украина сможет надежнее защитить себя", – считают эксперты.

Сколько баллистических ракет типа "Искандер" Россия выпускает ежемесячно

Как сообщал УНИАН, по оценке Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации находится до 200 баллистических ракет 9М723 и до 110 крылатых ракет 9М728/9М729 для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М".

В разведке сообщили, что темпы производства военно-промышленного комплекса РФ, сохраняющиеся на уровне показателей прошлого года, позволяют поставлять примерно 60 баллистических ракет 9М723 и до 10 крылатых ракет 9М728/9M729 ежемесячно. Всего в 2026 году планируется поставить до 700 ракет 9М723 и до 100 ракет 9М728/9M729.

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