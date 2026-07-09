Что такое шведская предсмертная уборка: как правильно избавиться от ненужных вещей

Эта концепция предполагает избавление от ненужных вещей в доме, чтобы после вашей смерти близким не пришлось нести это бремя.

В наши дни существует множество методов избавления от хлама – например, правило "один вошел – один вышел", когда вы покупаете новую вещь и взамен выбрасываете старую. Как пишет smithsonianmag.com, в сети сейчас вирусится один популярный метод организации пространства, на который стоит обратить внимание: шведская предсмертная уборка.

Шведская предсмертная уборка – это хорошо известная концепция в шведской и скандинавской культуре, которая предполагает избавление от ненужных вещей в доме, чтобы после вашей смерти близким не пришлось нести это бремя. Как правильно ее делать и подходит ли вам этот метод – читайте в новости.

В 2017 году шведская писательница Маргарета Магнуссон ввела этот термин в своей книге "Искусство шведской уборки перед смертью: как освободить себя и свою семью от хлама, накопившегося за всю жизнь". В своем руководстве она призывает людей старше 65 лет попробовать этот метод, хотя можно начать и раньше.

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Искусство шведской предсмертной уборки - лайфхаки

1. Начните со своего шкафа.

Не обязательно начинать с личных и сентиментальных вещей, таких как любовные письма или фотографии ваших детей.

Выберите одежду, которая вам больше не подходит, выбросьте поврежденные рубашки или брюки и пожертвуйте вещи, которые больше не соответствуют вашему образу жизни. Начните с сезонной одежды и постепенно разбирайте свои стопки в течение нескольких месяцев.

2. Разбирайте вещи по размерам.

Начните с крупных предметов, таких как мебель в гараже – например, сломанные столы, стулья или ковры с неприятным запахом. Затем переходите к более мелким вещам, которые можно легко выбросить в коробках – обувь, старые журналы.

Если вам так проще, приводите в порядок комнату за комнатой, вместо того чтобы сразу расхламляться во всём доме.

3. Покупайте меньше.

Чем меньше у вас вещей, тем меньше времени вам понадобится на уборку. Это не значит, что вы должны перестать покупать вещи, которые любите. Речь просто идет о переосмыслении ваших покупок – например, нет необходимости покупать еще одну пару кроссовок, когда у вас уже есть большая коллекция.

4. Поделитесь процессом с близкими.

У них могут быть вещи, которые они хотят сохранить, или сентиментальные предметы, которые они хотят, чтобы вы бережно хранили до самого конца (старая школьная картина или уникальный рождественский подарок). Также может быть полезно пригласить их на уборку, чтобы вы все могли вместе вспоминать приятные моменты из своей жизни.

5. Проведите цифровую детоксикацию.

Хотя этот процесс может показаться утомительным, разбор электронных писем и проверка ваших учетных данных – это шаг, который не следует упускать из виду. Более простой способ – отсканировать ключевые документы, включая документы на дом, медицинские записи и фотографии, и сохранить их на флеш-накопителе.

6. Оставьте сентиментальные вещи на потом.

Слишком ранняя сортировка может отбить у вас желание продолжать уборку дома. Это могут быть фотоальбомы и письма, альбомы для вырезок и семейные реликвии. Поскольку вы можете быть эмоционально привязаны к этим вещам, этот шаг может оказаться самым сложным. Поэтому важно обсудить свои мысли с семьей и друзьями, чтобы сохранить мотивацию во время уборки.

Ранее УНИАН рассказывал, как работает метод четырех коробок для избавления от храма.

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