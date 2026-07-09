В Польше скандал из-за передачи Украине пяти ракет для Patriot, – СМИ

Поставка состоялась ещё в марте, но об этом стало известно только сейчас.

На днях в Польше разразился скандал из-за срочной поставки Украине зенитных ракет. Теперь выяснилось, что польские правые популисты подняли шум из-за всего лишь 5 ракет для Patriot. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет польское издание Defence24.

Как говорится в публикации, официально факт передачи ракет накануне подтвердил вице-премьер-министр и глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, решение было принято после обращения генерального секретаря НАТО Марка Рютте и, в частности, главнокомандующего американскими войсками в Европе генерала Алексуса Гринкевича. Перед этим состоялись консультации с группой стран-операторов систем Patriot.

Министр подчеркнул, что передача ракет Украине не повлияла на обороноспособность самой Польши.

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"Переданное количество ракет – это "предел наших возможностей" и "не влияет на возможности противовоздушной обороны Польши", – подчеркнул он.

Позже заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил о договоренности с генеральным секретарем НАТО и Соединенными Штатами относительно компенсационных мер. По его словам, в обмен на передачу Украине нескольких ракет Польша рассчитывает получить значительно большую поддержку в случае возникновения угрозы для своей собственной безопасности.

"Мы также договорились с генеральным секретарем НАТО и американской стороной, что передача этих нескольких ракет связана еще с одним условием: если бы Польша оказалась под угрозой, мы получили бы в десять раз больше ракет и систем такого типа в течение первых суток угрозы", – подчеркнул он.

Как отмечает Defence24, количество переданных Украине ракет до сих пор официально не раскрывалось. По информации издания, в целом речь идет всего лишь о пяти ракетах PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны Patriot.

Скандал в Польше из-за помощи Украине

Как писал УНИАН, на фоне антиукраинской истерии, к раздуванию которой активно присоединился президент Навроцкий, в Польше разразился скандал из-за секретных поставок средств ПВО Украине. Представители правых партий "Конфедерация" и "Право и справедливость" подняли шум, когда выяснилось, что в марте польское правительство тайно передало Украине ракеты для систем Patriot на фоне их острого дефицита в Силах обороны.

Реагируя на скандал, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поручил рассекретить данные о военной помощи Украине с 2022 по 2026 год и расследовать возможное разглашение государственной тайны. Он подчеркнул, что решение принято после консультаций с премьером Дональдом Туском и что каждая передача оборудования всегда согласовывается с президентом.

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