Кашалоты в Средиземном море 'говорят' на разных диалектах: неожиданное открытие ученых

Выяснилось, что животные из восточной части моря используют ускоренную версию коды, характерной для западных кашалотов.

Ранее считалось, что все средиземноморские кашалоты принадлежат к одной культурной группе, которую можно распознать по уникальной последовательности щелчков, или коде. Однако записи звуков свидетельствуют о том, что животные из восточной части моря используют ускоренную версию коды, характерной для западных кашалотов, пишет Smithsonian.

О том, что кашалоты, обитающие в разных частях Средиземного моря, имеют собственные диалекты, стало известно из исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Как отмечается, полученные результаты могут дать новые представления о развитии и эволюции языка у животных, не относящихся к человеческому виду.

Кашалоты – это крупные зубатые морские млекопитающие, обитающие во всех океанах мира. Они могут весить более 40 тонн и достигать 16 метров в длину, причем их массивная голова составляет примерно треть длины всего тела. Эти гиганты во время охоты способны погружаться на глубину до 600 метров в поисках кальмаров, скатов, акул и глубоководных рыб.

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В издании рассказали, что во время совместного плавания эти очень социальные животные общаются с помощью серии быстрых щелчков, которые называются кодом. Последовательность таких щелчков обычно уникальна для каждой культурной группы и используется исключительно её членами, формируя своеобразную голосовую подпись.

Две группы кашалотов в море

Ученые считают, что примерно 20 тысяч лет назад группа кашалотов заплыла через Гибралтарский пролив в Средиземное море, где и остается по сей день. Особи, обитающие в Средиземном море, редко покидают его, а другие кашалоты почти не заходят в этот регион, поэтому их считают генетически изолированной субпопуляцией. Эта группа находится под угрозой исчезновения: по оценкам, в природе осталось от 250 до 2500 половозрелых особей.

"Я всегда считал их своеобразными эксцентричными представителями мира кашалотов", – рассказал соавтор исследования, биолог Бристольского университета Тейлор Герш.

На протяжении многих лет учёные были убеждены, что все кашалоты Средиземного моря принадлежат к одной культурной группе, которая использует характерный код "3+1" – три щелчка, пауза и четвёртый щелчок.

Западный и восточный диалекты кашалотов

Однако Герш и его коллеги недавно получили гораздо более подробное представление о "языке" этой субпопуляции. Проанализировав 5291 код, записанный в период с 2003 по 2021 год, исследователи пришли к выводу, что кашалоты, обитающие в разных частях Средиземного моря, используют разные диалекты.

В частности, стало известно, что кашалоты западной части моря, вблизи Балеарских островов в Испании, используют классическую коду "3+1", которую ученые назвали западным диалектом. Между тем животные из восточной части моря, вблизи Греческого желоба у острова Крит, перешли на более быструю версию этой же коды. Её исследователи назвали восточным диалектом.

По словам Герша, западные кашалоты "почти без исключений" пользовались именно западным диалектом. Восточные же в большинстве случаев использовали собственный диалект. В то же время в четырёх записях исследователи зафиксировали, что восточные кашалоты переходили на западный диалект. По мнению учёных, это свидетельствует об их способности переключаться между двумя вариантами общения.

Такие результаты хорошо согласуются с предположением исследователей, что кашалоты сначала проникли в Средиземное море с запада, а уже впоследствии постепенно распространились на восток.

"Киты на востоке помнят старые традиции, но в то же время движутся вперед. У них появилась немного иная версия того, что, несомненно, является тем же общим типом кода, но они эволюционно немного изменили его", – пояснил соавтор исследования, биолог из Университета Сент-Эндрюса Люк Ренделл.

Откуда взялись две версии кода

Пока что команда не знает, почему именно восточные кашалоты выработали собственную версию кода "3+1" и почему иногда они переключаются между двумя диалектами. Одно из возможных объяснений заключается в том, что их вокализации все еще эволюционируют, а нынешний диалект является своеобразной "промежуточной стадией". Такое мнение высказала морская биолог из Орхусского университета Эллен Джейкобс, которая не участвовала в исследовании.

"Изменения ритма могут быть вполне реалистичным и важным способом, с помощью которого сигналы-коды начинают отличаться друг от друга", – отметила она, добавив, что этот процесс можно сравнить с тем, как английская фраза "How do you do?" со временем сократилась до "Howdy".

Кашалоты живут очень долго – примерно 60 лет. Поэтому исследователи предполагают, что восточный диалект формировался постепенно, возможно, в течение сотен или даже тысяч лет. Это означает, что пока люди, жившие вокруг Средиземного моря, создавали свои языки и традиции, местные кашалоты также "передавали свои голосовые традиции из поколения в поколение", отметил соавтор исследования, биолог ассоциации Tursiops Тчема Бротонс.

"Это открытие напоминает нам, что культурная история Средиземноморья принадлежит не только людям. Средиземное море – это пространство общего культурного разнообразия, где эволюция человеческой культуры и культуры животных сосуществовали на протяжении тысячелетий", – сказал Бротонс.

Другие новости о кашалотах

Ранее УНИАН сообщал, что ученые научили подводного робота "подслушивать" язык кашалотов в режиме реального времени. Отмечалось, что планер "слушает" китов с помощью четырех гидрофонов, а затем самостоятельно направляется к ним, используя функцию под названием "backseat driver". Когда глидер обнаруживает характерные звуки кашалотов, программное обеспечение на борту определяет, откуда исходит этот звук, и автоматически связывается с навигационной системой глидера, чтобы изменить направление движения и следовать за китом.

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