Влиятельная польская газета жестко раскритиковала Навроцкого за скандал с Украиной

Колумнист Rzeczpospolita считает, что Навроцкий "войдет в учебники по истории как разрушитель, а не строитель".

Польское издание Rzeczpospolita, которое считается "голосом правых", опубликовало материал, в котором критикуется президент Кароль Навроцкий за решение лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Автором этого материала является колумнист издания Богуслав Хработа.

Автор заявил, что Навроцкий "вошел в историю, но не в почетной роли". Хработа отметил, что решение Навроцкого и реакция Украины на это привели к глубочайшему кризису в польско-украинских отношениях со времени, когда Украина обрела независимость.

Колумнист подчеркнул, что поступок Навроцкого может разрушить особые отношения, которые Польша имела с Украиной. По его словам, этот скандал может затмить образ поляков как тех, кто оказал украинцам помощь в первые дни полномасштабного вторжения России.

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Хработа напомнил, что примирение с украинским народом было лейтмотивом польской внешней политики в последние 30 лет. Однако, как подчеркнул автор материала, поступок Навроцкого является оскорбительным жестом не только в адрес президента Украины, но и всего украинского народа, хотя он признал, что также негативно относится к решению Зеленского о наименовании украинского подразделения в честь героев УПА.

"Однако решение Навроцкого, по моему мнению – поступок значительно худший. Это оскорбление президента воюющего народа, и самого этого народа – как показала реакция других украинцев, удостоенных польскими наградами, которые они решили вернуть", – добавил Хработа.

Автор материала считает, что решение Навроцкого является жестом для некоторых политических кругов, которые ищут силы в историческом реваншизме, национализме и ксенофобии.

"Эти круги – антиевропейские и враждебные к идее солидарности с другими народами. Это также плевок в лицо людям, миллионам людей, которые потратили десятилетия на развитие добрососедских отношений с Киевом, Берлином, Тель-Авивом, Парижем, Прагой, Братиславой", - говорится в статье.

Хработа уверен, что Навроцкому нужно развивать отношения с соседями, а не разрушать их.

"Навроцкий войдет в учебники по истории как разрушитель, а не строитель", - резюмировал автор.

Польские политики начали возвращать Навроцкому свои ордена

Напомним, что ранее президент Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Он заявил, что в польско-украинских отношениях "есть границы, которые нельзя переступать".

26 мая президент Украины подписал указ о присвоении почетного наименования "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. Это решение вызвало резкое возмущение в Польше.

Вскоре Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши. Он напомнил, что такой же орден Польша вручала Екатерине Второй, Бенито Муссолини и Герхарду Шредеру.

Затем бывший депутат польского парламента Пётр Фоглер вернул президенту Польши свой "Золотой крест за заслуги" в знак солидарности с Украиной.

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