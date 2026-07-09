Тищенко внес залог в размере 10 миллионов гривень по делу о взяточничестве

Залог внес сам Тищенко, а также третьи лица.

Народный депутат Николай Тищенко, которого подозревают в просьбе о предоставлении неправомерной выгоды, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию, внес залог в размере 10 миллионов гривень. Об этом заявил его адвокат Ярослав Горбатенко в комментарии УНИАН.

"Да, залог был внесен – самим Николаем Тищенко и третьими лицами", – сказал он.

В то же время он не уточнил ни сумм, ни лиц. Отметил, что не имеет разрешения на разглашение информации от клиента.

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Дело Тищенко: что известно

Как сообщал УНИАН, в конце июня НАБУ и САП сообщили о подозрении Тищенко в просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.

По данным следствия, народный депутат летом 2023 года прикрывался борьбой с так называемыми "колл-центрами". При этом он просил у лиц, которые, по его мнению, были причастны к их деятельности, взятку в размере более 1 млн долларов. Взамен он предлагал действовать в интересах этого лица и не препятствовать его работе. Впрочем, по данным следствия, в предоставлении взятки ему тогда отказали.

Также его подозревают в легализации 12,6 млн грн незаконного происхождения путем оформления фиктивного договора дарения с бывшей женой. Следствие отмечает, что законных источников дохода для такого подарка у нее не было, а самой передачи денег так и не произошло. Однако позже народный депутат указал этот доход в своей ежегодной декларации.

3 июля Высший антикоррупционный суд избрал Тищенко меру пресечения – залог в размере 10 млн гривень. САП просил суд взять Тищенко под стражу с альтернативой залога в сумме свыше 19 млн гривень. Суд частично удовлетворил эту просьбу, назначив только залог.

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