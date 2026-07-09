НБУ ослабил гривню в конце недели: официальный курс валют на 10 июля

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,88 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 10 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,52 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,88 гривни за один евро, таким образом национальная валюта потеряла 19 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,50/44,53 грн/долл., а к евро – 50,87/50,89 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 9 июля вырос на 1 копейку и составил 44,76 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 44,26 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 7 копеек и составил 51,14 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,58 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" остался без изменений и составлял 44,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также не изменился и составлял 51,25 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,10 гривни, а евро – по курсу 50,25 гривни за единицу иностранной валюты.

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