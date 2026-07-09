Конфликт с ТЦК во Львове: полиция установила, кто напал на правоохранителя

В Минобороны подчеркнули, что "речи ненависти в адрес собственной армии приведут к непоправимым изменениям".

Установлена личность нападавшего на сотрудника правоохранительных органов во время конфликта во Львове, продолжаются следственные действия. Как сообщила Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале, по фактам событий во Львове Нацполиция и Служба безопасности Украины проводят досудебные расследования.

Так, следователи Нацполиции расследуют нападение на полицейского, который обеспечивал общественный порядок во время инцидента. По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа). Полицейские установили личность нападавшего.

В то же время СБУ проводит досудебное расследование по ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период).

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"Все материалы, собранные полицией в ходе документирования этого инцидента, переданы в СБУ для приобщения к материалам уголовного производства", – отметили в полиции и добавили, что следственные действия продолжаются.

Позиция Минобороны

В Министерстве обороны Украины в отношении ситуации во Львове отметили, что "вчерашнее нападение на военнослужащих во Львове недопустимо", как и любые другие нападения на представителей Сил обороны.

"Позиция Минобороны последовательна – перед законом все равны. Ответственность должна наступать в любом случае насилия и агрессии. Единственный, кто извлекает выгоду из подобных ситуаций, – враг. Речь ненависти в адрес собственной армии приведет к непоправимым изменениям", – подчеркнули в МОУ.

В министерстве также добавили, что мобилизация является необходимой составляющей защиты Украины. В то же время её методы "требуют совершенствования, и этот процесс продолжается".

"Ожидаем от правоохранительных органов надлежащей оценки ситуации во Львове. Правонарушители должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности", – говорится в сообщении.

Реакция омбудсмена

Кроме того, Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, отметил, что осуждает любые нападения на военнослужащих.

"Препятствование их законной деятельности, насилие и повреждение служебного имущества содержат признаки уголовного правонарушения. Это не способ защитить свои права и не форма протеста. Это нарушение закона, которое должно получить надлежащую правовую оценку", – подчеркнул он.

Омбудсмен добавил, что этот инцидент нельзя рассматривать изолированно, ведь он стал следствием проблем, о которых говорится уже давно.

"Когда люди годами обращаются в органы власти, сообщают о возможных нарушениях прав во время мобилизации, но не видят надлежащей правовой оценки таких фактов, это неизбежно создает еще большие проблемы. Недоверие накапливается, напряжение растет, а общество радикализируется", – подчеркнул Лубинец.

Среди прочего, он отметил, что реформа мобилизационных процессов нужна уже сегодня, поэтому обратился к МОУ с призывом срочно создать рабочую группу для комплексного пересмотра и совершенствования мобилизационных процедур.

Что произошло во Львове

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июля во Львове во время столкновения группа людей опрокинула служебный автомобиль группы оповещения территориального центра комплектования.

Этот конфликт произошел во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации. Правоохранители сообщили, что при проверке документов обнаружили мужчину, который якобы находился в розыске за уклонение от военной службы.

Кирилл Буданов, глава Офиса президента Украины, резко отреагировал на этот конфликт, отметив, что "если вы сегодня срываете одежду и избиваете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же избивать и срывать одежду, но уже с вас".

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