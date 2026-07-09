На фоне слухов об увольнении Тома Харди: вышел трейлер 2 сезона криминального сериала 'Мобленд'

Премьера продолжения сериала запланирована на 18 сентября 2026 года.

Вышел долгожданный трейлер второго сезона криминального сериала "Мобленд" (MobLand). Одновременно стала известна дата его премьеры.

Это произошло на фоне эпопеи с увольнением из сериала одного из исполнителей главной роли – Тома Харди ("Бронсон", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Байкеры", трилогия "Веном").

Напомним, весной 2026 года, сразу после завершения съемок второго сезона, появилась информация, что продюсеры решили уволить Харди из шоу из-за конфликтов. Впрочем, в конце июня было объявлено, что ситуацию удалось уладить, поэтому актер вернется к своей роли и в запланированном третьем сезоне.

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Харди играет в фильме роль Гарри Да Соузы – человека, который "решает" проблемные вопросы для влиятельной криминальной семьи Харриган. Во втором сезоне ему предстоит придумать, как уладить конфликты внутри самой семьи, оказавшейся на грани "гражданской войны". И сделать это нужно будет быстро, пока их враги из других банд не решили воспользоваться ситуацией.

Помимо Харди, главные роли в сериале исполняют Хелен Миррен ("Калигула", "Королева", франшиза "Форсаж"), Пирс Броснан (Джеймс Бонд в четырех фильмах франшизы) и Пэдди Консидайн ("Типа крутые легавые", "Смерть Сталина", сериал "Дом дракона").

Второй сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, премьера запланирована на 18 сентября.

Также уже известно, что третий сезон сериала находится в стадии разработки.

Напомним, первый сезон "Мобленд" от создателя сериала "Рэй Донаван" Ронана Беннетта и "короля криминальной комедии" Гая Ричи вышел весной 2025 года и получил в основном положительные отзывы критиков.

На данный момент общая оценка сериала на IMDb составляет 8,3 балла из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него 77% одобрения от критиков и 67% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 60 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 7,3 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

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