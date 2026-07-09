В народе православный праздник сегодня получил название Антония и Антоний Громоносец.

10 июля по новому церковному календарю православные в Украине чтят память преподобного Антония Печерского - основателя Киево-Печерской лавры и одного из основоположников монашества на Руси.

В этот день вспоминают святого, соблюдают народные традиции и обращают внимание на приметы, связанные с погодой и будущим урожаем.

Какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю, что принято делать и каких запретов придерживаться - рассказываем в материале.

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Какой сегодня праздник церковный в Украине

10 июля в новом календаре (в старом это дата 23 июля) православная церковь чтит память преподобного Антония Печерского - основателя Киево-Печерской лавры, а также одного из основоположников украинского монашества.

Будущий святой родился в 983 году в Любече, недалеко от Чернигова. При рождении мальчика назвали Антипа. Еще в молодости он решил посвятить себя служению Богу, отправился на Афон и принял монашеский постриг. Позже, по благословению игумена, Антоний вернулся на родную землю, чтобы укреплять христианскую веру.

Он поселился в пещере на Берестовой горе под Киевом и стал вести строгую подвижническую жизнь. К монаху начали приходить ученики, и со временем вокруг его кельи возник монастырь, который впоследствии стал знаменитой Киево-Печерской лаврой.

По преданию, Антоний носил власяницу, питался лишь растительной пищей, обладал даром прозорливости и исцеления. В тяжелые для государства времена он также духовно поддерживал князя Святослава Ярославича.

Последние годы жизни преподобный провел в Печерском монастыре, где положил начало строительству Успенского собора. Умер святой в возрасте около 90 лет. По церковному преданию, его мощи почивают в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

В день памяти преподобного Антония Печерского верующие обращаются к святому с молитвами о мире, просят даровать исцеление от болезней, укрепить здоровье, утешить в скорби и помочь преодолеть жизненные трудности.

Верующие, которые придерживаются старого календаря, 10 июля вспоминают преподобного Самсона Странноприимца - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздникпо старому стилю, а также о главных обычаях и запретах этой даты.

Какой сегодня праздник в народном календаре

В этот праздник церковь советует посвятить время молитве, посетить богослужение, проявить милосердие и помочь тем, кто нуждается в поддержке. По народной традиции перед молитвой принято умыться чистой водой - считается, что сегодня она обладает особой силой и способствует исцелению.

В народе праздник называют Антония, Антоний Громоносец или Антоний Рясочник. Первое название связано с частыми июльскими грозами, второе - с ряской, которая к этому времени покрывает поверхность многих водоемов.

В старину этому растению находили практическое применение - его использовали как корм для домашней птицы и скота, добавляли в удобрения, а также применяли в народной медицине как успокаивающее средство. При этом существовало поверье, что, собирая ряску, нужно обязательно оставить часть растения в воде, чтобы не разгневать русалок, которые, по легенде, плетут из нее кружева.

Особое внимание в этот день уделяют грому. Считается, что если память святого выпадала на среду или пятницу (как в этом году) и гремела гроза, то год будет удачным для рыбаков.

Согласно народным обычаям, на Антония Громоносца советуют искупаться и надеть чистую одежду - этот обряд помогает сохранить здоровье на весь год. День также считается благоприятным для путешествий и свадьбы.

Церковь в этот день, как и всегда, призывает верующих избегать ссор, сквернословия, злобы, жадности и других грехов.

В народной традиции большинство запретов связано с водой. Считалось, что в день Антония Громоносца нельзя ругаться, шуметь или бросать мусор возле рек и озер - это может навлечь болезни и лишить человека удачи. При этом есть также поверье, что если у водоема рассказать о своих тревогах и проблемах, то они постепенно разрешатся.

Не советуют в этот день купаться в водоемах, проводить гадания и обряды, связанные с водой. По народным приметам не стоит также заниматься уборкой, подметать, мыть полы и наводить порядок в доме, стричься, делать крупные покупки и рассказывать окружающим о своих планах, чтобы не спугнуть удачу.

В народе Антония Громоносца называют "карающим" праздником - по поверьям, тех, кто нарушает запреты этого дня, святой может наказать огнем или другими несчастьями.

Народные приметы о погоде 10 июля

По народным приметам этого дня судят о погоде, будущем урожае и удаче в делах:

утром нет росы - вечером пойдет дождь;

гром звонкий, резкий и короткий - к сильному, но непродолжительному ливню, а если гром глухой и раскатистый - к тихому и затяжному дождю;

вороны кружат в небе - к ненастью;

радуга появилась до полудня - к сильному ветру;

лягушки выбираются из воды на берег - день будет ясным и теплым.

Если на березах пожелтели верхние листья - осень наступит рано, а если нижние - осень и зима будут поздними.

У кого именины сегодня

По новому церковному календарю 23 июля именины отмечают Александр, Антон, Даниил.

Считается, что у людей, родившихся в этот день, сильный характер. Они уверены в себе, умеют добиваться поставленных целей, дорожат семьей и близкими, ценят дружбу, отличаются надежностью и стремятся создать стабильную и благополучную жизнь для своих родных.

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