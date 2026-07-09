ДТЭК признано одним из лучших работодателей 2026 года

Компания ДТЭК вошла в топ лучших работодателей 2026 года. Об этом свидетельствует рейтинг издания delo.ua.

Отмечается, что в рейтинге лучших работодателей приняли участие почти 200 компаний, и ДТЭК занял второе место в рейтинге "Лучшие работодатели 2026 года".

"Участниками рейтинга стали признанные лидеры бизнеса и рынка труда. Эти компании обеспечивают работой сотни тысяч украинцев, ежегодно создают тысячи новых рабочих мест, формируют надлежащие условия для профессионального роста персонала, поддерживают экономику страны", – отмечается в рейтинге.

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Отмечается, что при подготовке рейтинга был составлен лонг-лист компаний, в который вошли лидеры ключевых отраслей экономики Украины и работодатели с проактивной позицией на рынке труда.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова вошла в Топ-5 лучших работодателей для ветеранов.

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