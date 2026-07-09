Перед выходными в Киеве понадобится зонт: прогноз на 10 июля

В пятницу, 10 июля, в Киеве продолжится период прохладной и мокрой погоды. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В столице ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью температура снизится до +14°, а днем столбики термометров покажут +20°...+22°. В течение дня ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.
Атмосферное давление пониженное, 743-745 мм ртутного столба. Ветер западный, 5-10 м/с.
Погода 10 июля
Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью +12°, днем +17°, дождь.
В Луцке будет пасмурно, ночью +12°, днем +17°, дождь.
В Ровно завтра переменная облачность, ночью +12°, днем +18°, дождь.
В Тернополе 10 июля ночью +11°, днем +17°, пасмурно, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +11°, днем +18°, дождь.
В Ивано-Франковске будетпасмурно, ночью +12°, днем +19°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем будет +21°, переменная облачность, дождь.
В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +18°, днем +20°, дождь.
В Виннице завтра будет +11°...+19°, переменная облачность, дождь.
В Житомире в пятницу ночью +11°, днем +20°, переменная облачность, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+23°, переменная облачность, дождь.
В Черкассах завтра ночью +15°, днем +24°, пасмурно.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +23°, пасмурно, дождь.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +14°...+22°, дождь.
В Одессе 10 июля - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +22°, дождь.
В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +23°, пасмурно, дождь.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +16°, днем +23°, дождь.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +23°, пасмурно, дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +21°, пасмурно, дождь.
В Харькове - пасмурно, температура ночью +17°, днем +20°, пасмурно, дождь.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +22°, пасмурно, дождь.
В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, дождь, +17°...+25°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +17°, днем +27°, дожди с грозами.
В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +17°, днем +24°.