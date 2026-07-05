В польском Сейме возмущены поставками военной помощи Украине

Польские депутаты считают, что системы ПВО сейчас гораздо нужнее Польше, чем Украине.

Польское правительство в марте, вероятно, передало Украине зенитные ракеты для систем Patriot, что теперь вызывает возмущение у польских депутатов. Также Польша якобы уступила Украине место в очереди на получение новых партий этих ракет от американского производителя.

Так, вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак, представляющий праворадикальную и антиукраинскую партию "Конфедерация", написал на своей странице в X, что поставка зенитных ракет в Украину состоялась тайно, без согласования с парламентом.

"Они были приобретены Польшей в США с целью создания многослойной системы противовоздушной обороны. Это единственные ракеты, имеющиеся в распоряжении Польши, способные противостоять российским ракетам "Искандер", угрожающим Польше и размещенным в Калининградской области", – добавил депутат.

Видео дня

Бывший министр обороны Мариуш Блащак из правопопулистской партии "Право и справедливость" (PiS) назвал вероятную передачу ракет "гигантским скандалом".

"Если правительство фактически решило перевести их за границу в ситуации, когда оно само предупреждает о возможных российских провокациях и угрозах безопасности Польши, то это выглядит как действие, полностью противоречащее фундаментальной обязанности власти, а именно обеспечению безопасности собственных граждан", – написал он в Х.

Украина и Польша: последние новости

Как писал УНИАН, лидер влиятельной польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в письме к однопартийцам заявил, что партия будет блокировать вступление Украины в ЕС, если Киев не откажется от героизации ОУН и УПА.

Он признал поддержку Польшей Украины во время войны, но резко раскритиковал решение президента Зеленского присвоить воинской части имя "героев УПА". Качиньский подчеркнул, что в случае победы партии на выборах она задействует все средства, чтобы остановить интеграцию Украины в ЕС на "привилегированных условиях".

Вас также могут заинтересовать новости: