Покушение в Монако: под стражу взят ещё один подозреваемый в убийстве Березовской

Адвокат утверждает, что другой подозреваемый оклеветал его клиента.

Печерский районный суд Киева взял под стражу бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской. Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня такое же решение суд принял в отношении еще одного подозреваемого по этому делу – действующего сотрудника ГУР Вячеслава Реута. Оба взяты под стражу без определения размера залога.

Как известно, Березовскую, которую нашли убитой, Интерпол разыскивал по подозрению в покушении на подпадающего под санкции украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Мужчинам инкриминируется умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

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Жикович никаких комментариев не давал, а в суде заявил, что поддерживает позицию своего защитника, который просил суд избрать альтернативу содержанию под стражей.

В то же время адвокат Жиковича считает, что другой подозреваемый по этому делу, Реут, оклеветал его клиента, обвинив его в том, что тот стрелял в Березовскую. Также он сказал, что покушение на бизнесмена в Монако – это спецоперация России с целью дискредитации Украины на Западе.

Убийство Березовской

Как сообщал УНИАН, 9 июля суд взял под стражу сотрудника ГУР Вячеслава Реута, который подозревается в убийстве Анастасии Березовской. В суде он рассказал, что 3 июля Жикович сообщил, что Березовская уже едет из Житомира в сторону Киева и её нужно встретить и "спрятать", поскольку ей угрожает опасность. По его словам, они втроем ехали в машине, Березовская вела себя очень нервно. Якобы по указанию Жиковича они съехали с дороги и направились к лесопосадке. Реут утверждает, что Жикович передал ему оружие и дал знак, чтобы он стрелял, но Реут отказался, и тогда Жикович выхватил у него пистолет и произвел первый выстрел ей в затылок. По его словам, женщина упала мертвой, но прозвучало еще несколько выстрелов.

В Генпрокуратуре отметили, что 1 июля 2026 года Березовская прибыла в Украину после покушения на семью Ермолаева в Монако. На следующий день правоохранительные органы Княжества Монако объявили её в международный розыск по подозрению в причастности к этому преступлению.

После возвращения Березовской в Украину правоохранители установили круг её общения и маршруты передвижения. Среди лиц, которых проверяли в рамках следствия, были бывший сотрудник правоохранительного органа и действующий сотрудник ГУР МОУ.

Отмечалось, что ранее они неоднократно осуществляли переводы на её криптовалютные и банковские счета. В ходе неотложных следственных действий один из фигурантов сообщил об убийстве Березовской и указал на причастность к нему другого подозреваемого. По его показаниям правоохранители установили местонахождение тела погибшей.

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