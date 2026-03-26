Кристина Казакова

За первые 16 дней войны США и их союзники на Ближнем Востоке израсходовали 11 294 боеприпаса.

Трое аналитиков предупреждают, что запасы современных перехватчиков ПВО и ракет для ударов по наземным целям в США иссякнут через несколько недель, если интенсивность боевых действий с Ираном сохранится, сообщает Business Insider.

Издание поясняет, что в комментарии, опубликованном во вторник британским аналитическим центром Royal United Services Institute, отмечалось, что к 17 апреля США исчерпают запас перехватчиков системы противоракетной обороны высотного сектора (THAAD).

Более того, аналитики прогнозируют, что запасы боеприпасов для армейских тактических ракетных систем (ATACMS) и ракет точного удара (PrSM) могут закончиться еще быстрее – до 12 апреля.

В статье говорится, что трое аналитиков – независимый исследователь Макдональд Амоа, а также Морган Д. Базилиан из Института государственной политики имени Пейна и подполковник Джахара Матисек – прогнозируют еще худшую ситуацию с запасами израильских противоракетных систем "Arrow 2" и "Arrow 3". По их оценкам, запасов может хватить лишь до пятницы, 27 марта.

"Хотя война могла бы продолжаться и с помощью других видов боеприпасов, это означало бы принятие большего риска для самолетов и терпимость к большему количеству ракет и дронов, которые "выходят из строя" и наносят ущерб войскам и инфраструктуре", – говорится в анализе.

Издание отмечает, что низкие запасы уже давно вызывают беспокойство в США, поскольку существуют опасения, что их исчерпание подорвет способность Пентагона поддерживать сдерживающий потенциал на других театрах военных действий, таких как Индо-Тихоокеанский регион.

"Система THAAD считается одной из лучших систем противоракетной обороны в мире, которая, как утверждается, обладает уникальной способностью перехватывать баллистические ракеты большой дальности и другие угрозы в пределах земной атмосферы", – поясняется в публикации.

Добавляется, что две-три из этих батарей, эксплуатируемых США, расположены на Ближнем Востоке, из пяти, о развертывании которых за пределами континентальной части США известно. Стоимость каждого из их перехватчиков может достигать 15 миллионов долларов.

"В то же время ATACMS и PrSM – это высокоточные ракеты наземного базирования, предназначенные для поражения наземных целей на расстоянии более 180 миль", – говорится в статье.

Отмечается, что PrSM – это относительно новая ракета, предназначенная для того, чтобы со временем заменить ATACMS, которая впервые была применена в боевых условиях во время войны с Ираном.

Согласно данным Министерства обороны, за последние два года США изготовили не менее 328 таких ракет, в текущем году запланирован выпуск еще 124 единиц.

"Наш анализ показывает, что коалиция может продолжать боевые действия против Ирана, но это связано с повышенным риском для войск, находящихся в зоне боевых действий. Однако больший риск заключается в том, как длительные боевые действия против Ирана повлияют на сдерживание и оборону в других регионах", – отмечают аналитики.

По данным исследователей, в течение первых 16 дней войны США и их союзники на Ближнем Востоке израсходовали 11 294 боеприпаса, примерно 5 000 из них – как для наступательных ударов, так и для противовоздушной обороны – были выпущены в течение первых четырех дней конфликта.

"Что касается противовоздушной обороны, то количество ударов беспилотников и ракет, нанесенных Ираном в ответ, с тех пор резко сократилось", – констатирует издание.

В частности, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн после первых четырех дней войны заявил, что количество запусков баллистических ракет и атак беспилотников сократилось соответственно на 86% и 73%.

Исследователи после первоначального спада фиксировали в среднем 33 ракетных удара из Ирана и 94 удара беспилотников ежедневно. Подчеркивается, что для обезвреживания одной из таких угроз может потребоваться несколько боеприпасов.

"Учитывая, что Иран повредил как минимум десяток американских и союзных радиолокационных станций и спутниковых терминалов, эффективность перехвата снижается; использование 10 или 11 перехватчиков для одной ракеты или 8 ракет "Патриот" для одного беспилотника становится экономически невыгодным", – отмечают исследователи.

Ранее УНИАН сообщал, что в Пентагоне решают, стоит ли перенаправить оружие, предназначенное для Украины, на Ближний Восток, поскольку война в Иране исчерпывает запасы некоторых из наиболее критически важных боеприпасов армии США. Как пишет The Washington Post, окончательное решение о перенаправлении оборудования еще не принято. Речь идет об оружии для Украины, которое в США заказывают страны НАТО через программу НАТО "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL). Издание приводит данные, что Центральное командование США поразило более 9 000 целей всего за неполные четыре недели боевых действий.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Украина продолжает получать американское оружие, которое европейские союзники закупили по программе PURL. Рютте добавил, что знает об информации издания The Washington Post о том, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления оружия. Он отметил, что это "жизненно важное американское оборудование для Украины". Генсек НАТО заверил, что поставки продолжаются. По словам Рютте, это важная программа для оказания помощи Украине.

