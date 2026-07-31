Дрон в небе, а пилот – во Львове или за границей: BI рассказало, как меняется война дронов

Но полностью убрать людей из опасных зон пока не выходит.

Новые технологии позволяют украинским операторам дронов, которые являются первоочередными целями для оккупантов, управлять беспилотниками из относительно более безопасных мест, находящихся за сотни или даже тысячи километров. Они все чаще используют спутниковую связь, которая позволяет им работать вдали от места запуска – потенциально даже из другой страны.

Производители описывают эти возможности как ключевой способ защитить пилотов, находящихся на прицеле у России. Но живым солдатам зачастую все еще приходится отправляться в опасные места, пишет Business Insider. Дроны по-прежнему часто нужно доставлять к месту запуска и готовить, а значит, солдаты пока все еще нужны ближе к опасности – по крайней мере, на данный момент.

Украинский производитель дронов Wild Hornets, например, разработал технологию, позволяющую пилотам управлять дронами-перехватчиками компании с расстояния в сотни километров. Тем не менее в компании сообщили, что наземные силы по-прежнему транспортируют и готовят БПЛА.

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Благодаря технологии спутниковой связи для операций с боевыми дронами "мы можем разместить наших пилотов в любом месте, где есть стабильное интернет-соединение", – заявил Дмитрий "Либер" Жлуктенко, бывший оператор дронов, который сейчас служит аналитиком по извлеченным урокам в 413-м полку беспилотных систем "RAID" ВСУ.

"Но это не устраняет потребности в наземных группах – людях, которые фактически крепят взрывчатку, выставляют дрон за пределы бункера и так далее", – подчеркнул он.

Сообщается, что дистанционное пилотирование убирает оператора из точки запуска, но не обязательно остальную часть группы поддержки. Военным все ещё может быть нужно транспортировать дроны, разгружать и собирать их, крепить взрывчатку и оборудование связи, а также устанавливать их для запуска.

Ведутся усилия по использованию других беспилотных систем – таких как наземные роботы – для запуска перехватчиков и FPV-дронов, но эти роботизированные "корабли-носители" пока не повсеместны вдоль линии фронта.

Новые технологии перемещают часть людей в более безопасные места, но защитить всех, кто задействован в операции с дронами, держа их вдали от боёв, "пока невозможно", заявил Жлуктенко.

Попытки вывести военных из-под удара

Украина делает что может, чтобы сохранить в безопасности как можно больше солдат, но есть ограничения. Силы по-прежнему нужны на фронте для целого ряда задач, даже несмотря на то, что роботизированные системы становятся все более распространенными.

На более традиционных миссиях с дронами, управляемыми через радиочастотную связь, операторам, как правило, нужно оставаться ближе к своим беспилотникам. Но подразделения стараются, когда возможно, "перемещать наших операторов дронов дальше, чтобы дать им больше безопасности", отметил Жлуктенко.

Они делают это "даже если это происходит в ущерб нашим возможностям, потому что это наши люди, и мы их очень ценим". По его словам, первый принцип, первое правило – это их безопасность, но это очень непростой баланс. "Мы хотим сохранить их в предельной безопасности, но в то же время есть работа, которую нужно выполнить. Так что это очень, очень непростой баланс", - добавил Жлуктенко.

Журналисты подчеркивают, что сохранение операторов дронов в безопасности критически важно для Украины, потому что Россия часто рассматривает их как первоочередные цели – по словам солдат, операторов дронов и военных чиновников.

Украинские дроны уничтожают больше российских целей, чем любое другое оружие, а пилоты являются множителями силы. К примеру, один оператор может выполнять множество миссий подряд, собирая разведданные и нанося удары. Это делает технологию, отделяющую пилотов от мест запуска, особенно ценной.

Тогдашний министр обороны Михаил Федоров заявил в апреле, что "пилот больше не привязан к позиции" – дрон в небе, а управление осуществляется из защищённой среды в Киеве, Львове или даже за границей. Это, по его словам, повышает эффективность перехвата, минимизирует риски для операторов и позволяет масштабировать возможности без привязки к фронту.

СМИ пишет, что Украина вкладывает значительные средства в технологии, призванные держать ее солдат дальше от интенсивных боев, включая дроны, наземных роботов, ИИ и автономные системы, которые позволяют оружию обнаруживать, наводиться и наносить удар практически без участия человека.

Украина хочет заменить определенные человеческие задачи – такие как фронтовая логистика – полностью роботизированными системами, как для защиты жизней, так и для компенсации преимущества России в живой силе. Министерство обороны Украины заявило, например, что "первоочередная задача наземных роботов – усилить наши подразделения и заменить солдат на самых опасных участках".

Президент Украины Владимир Зеленский четко обозначил эту цель в апреле, когда сказал, что украинские наземные роботы за предыдущие три месяца выполнили более 22 000 фронтовых миссий. Это означало, что "жизни были спасены более 22 000 раз, когда в самые опасные участки вместо воина отправлялся робот", отметил он.

Тогдашний главнокомандующий генерал Александр Сырский заявил в октябре 2025 года, что Украина отдает приоритет "высокотехнологичным системам, которые помогут сократить присутствие солдат непосредственно на поле боя".

Конечная цель Украины – "чтобы меньше людей было непосредственно на поле боя и под прямым риском", подытожил Жлуктенко. Пока что, по крайней мере, люди всё ещё задействованы. Это не полностью роботизированная война.

Другие новости о технологиях на войне

Ранее УНИАН сообщал, что Украина создала один из самых инновационных ОПК мира. Сегодня в Украине работает около 800 производителей беспилотников, а годовая производственная мощность отрасли составляет до 10 млн дронов.

Если до начала полномасштабного вторжения РФ этот сектор оценивался примерно в миллиард долларов, то на сегодняшний день его стоимость, по оценке экспертов, выросла более чем в 50 раз.

Кроме того, мы также рассказывали о том, что в ОП показали ракетодрон "Бандероль", которым россияне "кошмарят" Одессу. Эта ракета развивает скорость 550–600 км/ч и может нести 150 килограммов взрывчатки. Она может запускаться как с земли, так и с морских платформ и самолетов.

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