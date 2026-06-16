Впервые публично представлена новая украинская управляемая авиабомба (фото)

Ранее опубликованное видео не позволяло подробно рассмотреть новый боеприпас.

Во время международной оборонной выставки Eurosatory 2026, проходящей во Франции, публично представили новую украинскую бомбу "Выравниватель" от украинской компании DG Industry. Соответствующие фотографии публикуют в социальных сетях OSINT-аналитики.

Речь идет о комплекте, предназначенном для модернизации обычных авиационных бомб в планирующие боеприпасы (КАБ), который можно считать условным аналогом российского Модуля планирования и коррекции (МПК).

О новой украинской разработке сообщалось еще в мае, когда платформа Brave1 сообщила о закупке первой экспериментальной партии Министерством обороны. Тогда же было отмечено, что система уже прошла необходимые испытания и фактически готова к использованию в боевых условиях.

Видео дня

В то же время обнародованное тогда видео не позволяло детально рассмотреть новый боеприпас. Сейчас появилась возможность рассмотреть украинский КАБ подробнее.

Утверждается, что комплект наведения со спутниковым наведением и крыльями может устанавливаться на авиабомбы массой 250 кг.

Сам комплект состоит из двух основных модулей. Первый – это крыловой блок с механизмом развертывания и фиксации, который монтируется на корпус бомбы с помощью хомутов. Второй – хвостовой отсек, заменяющий стандартное оперение боеприпаса и содержащий навигационно-управляющий модуль.

Украинская бомба отличается от зарубежных образцов. "Например, у JDAM-ER три из четырех поверхностей цельноповоротные, а вот у "Выравнивателя" использовано решение со стабилизаторами и рулями меньшей площади", – пишет портал Defense Express.

Заявленная максимальная дальность поражения целей превышает 130 км, но этот показатель, очевидно, может быть достигнут только в случае сброса бомбы с большой высоты.

В этом случае самолет-носитель сам подвергается опасности из-за превосходства россиян в дальнобойных ЗРК и истребителях. Поэтому, вероятно, фактическая дальность боеприпаса будет меньше.

По мнению специалистов Defense Express, единственным реалистичным способом применения "Выравнивателя" является сброс из режима набора высоты, когда самолет заходит на цель на малой высоте и выполняет резкий набор высоты ("горку").

Эксперты отмечают, что в таком случае дальность применения КАБ будет ограничиваться примерно 40 км.

Новое оружие Украины – другие новости

Недавно стало известно, что немецкая оборонная компания Diehl Defence, известная как разработчик систем ПВО IRIS-T, заявила о намерении перенести производство украинских крылатых ракет "Фламинго" на территорию Германии.

Идея совместного производства "Фламинго" возникла на фоне поиска Берлином альтернатив американским крылатым ракетам "Томагавк".

Сообщалось также, что компания Fire Point завершает разработку украинской баллистической ракеты. Уже летом она потенциально может быть применена для ударов по целям, в частности в Москве.

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