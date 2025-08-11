Украина первой в мире получила дроны Vector AI с акустической системой обнаружения артиллерии

Оборудование уже тестируется на полигонах и в условиях боевых выездов.

Немецкая компания Quantum Systems передала Украине новейшие беспилотники Vector AI с искусственным интеллектом и интегрированной акустической системой WASP для обнаружения огня вражеской артиллерии. Об этом сообщил соучредитель компании Флориан Зайбель в LinkedIn.

"Акустические сенсоры достигли украинского фронта. Vector AI способен определять направление и расстояние артиллерийского огня и обеспечивает продолжительность полета до 4 часов", - отметил Зайбель.

Система WASP разработана дочерней компанией Weles Acoustics. Датчик весом около 150 граммов обнаруживает артиллерийские выстрелы на дистанции до 15 км, а огонь из стрелкового оружия - до 2,5 км. По заявлениям разработчиков, точность определения составляет 85 баллов (5 градусов) на расстоянии 5 км.

Директор украинского представительства Quantum Systems Александр Бережной рассказал, что оборудование уже тестируется на полигонах и в условиях боевых выездов:

"Тесты с акустическим сенсором имеют целью показать командованию войск дополнительные возможности систем Quantum Systems для возможного дозаказа".

Компания интегрировала WASP не только на Vector AI, но и на другой свой дрон - Twister. В будущем все беспилотники Quantum Systems смогут работать с этим модулем. По информации издания Hartpunkt, производитель также разрабатывает функцию автоматического наведения камеры дрона в направлении выстрела, однако пока неизвестно, реализована ли она уже на образцах, работающих на фронте.

Дроны Vector на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее немецкий разведывательный беспилотный летательный аппарат типа Vector имеет свою интересную историю в наших Силах обороны, сейчас его производят в Украине.

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" рассказали о его преимуществах. По словам военных, работающих операторами БПЛА, самым большим преимуществом дрона Vector является его камера.

