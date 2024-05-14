Корреспондент Die Zeit извинился за неверную информацию.

Дания объявит о том, что передает Украине американские истребители F-16, в течение месяцев, а не месяца.

Корреспондент Die Zeit Йорг Лау в соцсети X извинился за неверную информацию из заявления премьер-министра Дании Метте Фредериксена, и удалил первоначальный твит.

F-16 для Украины - что сообщалось

Ранее сообщалось, что Дания планирует передать Украине 19 самолетов F-16.

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На днях Украина получила первый тренажер истребителя F-16. Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что его предоставила Чехия.

Что касается подготовки украинских пилотов, то недавно представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявлял, что определенное количество летчиков уже завершает обучение, как эксплуатировать истребители F-16. Спикер уточнил, что подготовка пилотов продолжается постоянно: "Пилоты будут готовы для выполнения боевых задач непосредственно в воздушном пространстве в украинском небе".

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