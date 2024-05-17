На них четко видно сгоревшие корпуса двух российских перехватчиков МиГ-31 и один почти полностью уничтоженный МиГ-29.

OSINT-исследователь Кристиан Тиберт опубликовал наиболее качественные на сегодня спутниковые снимки аэродрома Бельбек после украинской атаки. На них видно, что как минимум несколько российских самолетов было полностью уничтожено.

Ранее в сеть уже выкладывали кадры последствий атаки по аэродрому, однако на них почти ничего не было видно.

На новых снимках можно видеть сгоревшие корпуса двух перехватчиков МиГ-31 Foxhound. На одном из них заметно практически полностью уничтоженный МиГ-29. Кроме того, можно предположить, что повреждения получил один российский самолет семейства Су-27.

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Уничтоженные самолеты разработаны во времена СССР. На базе МиГ-31 россияне сделали носителя ракет Х-47М2 "Кинжал" - аэробаллистической ракеты, которую московская пропаганда называет "гиперзвуковой". Конкретно таких самолетов в РФ относительно мало.

Что касается МиГ-29, то он, скорее всего, уже не использовался для выполнения боевых задач: функции этих самолетов россияне переложили на истребители семейства "Су" - Су-35С, Су-30СМ, Су-30М2 и тому подобное.

Атака на Крым - что известно

Напомним, в ночь на 15 мая прогремели взрывы на российском военном аэродроме "Бельбек", на котором ранее "засекли", в частности, четыре перехватчика МиГ-31 Foxhound.

Я сообщили западные СМИ, для атаки Украина могла задействовать ракеты ATACMS, ранее полученные от Соединенных Штатов.

Впоследствии в Сеть выложили фото уничтоженных в результате атаки на Крым элементов ЗРК: масс-медиа сообщали, что речь идет о новом зенитном ракетном комплексе С-400.

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