Также Киев предложил поделиться с США опытом, полученным во время трехлетней войны с Россией.

Украина и США работают над "мегасоглашением", в соответствии с которым Соединенные Штаты будут покупать испытанные на поле боя украинские беспилотники в обмен на согласие Киева приобрести определенную партию оружия у Америки. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский изданию New York Post.

Как пояснил украинский лидер, его последние переговоры с Трампом были сосредоточены на прорывной сделке, которая предусматривает взаимную поддержку воздушных технологий США и Украины. По его словам, Киев предложил поделиться всем тем, что он узнал о современной войне во время трехлетнего конфликта с Россией.

В статье говорится, что эта сделка может стать трансформационной для армии США и национальной безопасности, поскольку, по мнению чиновников и экспертов, американские технологии значительно отстают от российских и китайских, а американские солдаты имеют плохую подготовку в использовании беспилотников и защите от аналогичных вражеских устройств.

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"Народу Америки нужна эта технология, и вам необходимо иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегасделка, как говорится, беспроигрышная", - говорил Зеленский корреспонденту издания.

Он сообщил, что Украина готова поделиться своим опытом не только с США, но и с европейскими партнерами. Соответствующие переговоры уже ведутся с Данией, Норвегией и Германией, добавил президент Украины.

Издание пишет, что эксперты и чиновники в США бьют тревогу из-за неумения американских военных работать с беспилотниками.

"Мы не даем американским бойцам того, что им нужно, чтобы выжить в войне сегодня. Если бы нам пришлось завтра идти на войну, есть ли у нас то, что нам нужно? Нет", - отметил руководитель проекта "Портфолио автономии" в военном подразделении оборонных инноваций Трент Эменекер.

Также в статье вспомнили публикацию в газете Times, в которой говорилось о четырехдневном испытательном лагере, проведенном в прошлом месяце на Аляске Министерством обороны США. Во время него солдаты неоднократно не смогли сбить прототипы дронов, некоторые дроны вообще не удалось запустить, а один из беспилотников попал не в ту цель.

Кроме того, недавно министр обороны США Пит Хегсет издал приказ о "сокращении бюрократических процедур" в производстве беспилотников в США. В нем отмечается необходимость для США идти в ногу с тем, как в мире стремительно растет производство военных беспилотников.

Современные технологии на войне

Как сообщал ранее УНИАН, в начале июня Служба безопасности Украины провела на территории России уникальную операцию "Паутина", во время которой специальные дроны, ранее перемещенные в РФ, эффективно осуществили поражение российской стратегической авиации. Эти дроны были разработаны и изготовлены инженерами СБУ с применением современных технологий. Это позволило управлять ими дистанционно в режиме реального времени за тысячи километров от госграницы Украины.

Кроме того, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскрыл, как технологии изменили характер войны с Россией. Он подчеркнул, что военно-технологическая революция способствует ведению войны на истощение. При этом эта война имеет целью не столько захват территорий, как "истощение ресурсов и возможностей противника, создание хаоса и как следствие уничтожение способности нации к сопротивлению". По его словам, Украине нужно проводить работу не только с линией фронта, но и формировать системы "жизнестойкости" страны и асимметричных возможностей на основе технологических решений.

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