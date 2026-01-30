Lockheed Martin в разы увеличит выпуск систем противоракетной обороны THAAD, - WSJ

Оборонный подрядчик достиг соглашения с Министерством войны США об увеличении производства этих систем в течение следующих семи лет.

Американская оборонная компания Lockheed Martin в четыре раза увеличит производство систем противоракетной обороны THAAD. Планируется выпуск примерно 400 перехватчиков в год.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Отмечается, что компания увеличит объемы производства этих систем в ответ на запрос представителей Пентагона, которые готовятся к конфликтам на нескольких фронтах.

Оборонный подрядчик достиг соглашения с Министерством войны США об увеличении производства систем THAAD в течение следующих семи лет. Ранее компания объявила и о существенном наращивании выпуска ракет к Patriot. В этой связи Lockheed Martin заявила, что начнет строительство нового завода в Камдене, штат Арканзас.

В настоящее время Lockheed Martin производит около 96 систем противоракетной обороны THAAD ежегодно.

Ранее издание писало о том, что в течение большей части прошлого года представители Пентагона призывали производителей вооружения резко нарастить объемы выпуска ракет, чтобы лучше подготовиться к потенциальному конфликту с Китаем.

Системы противоракетной обороны THAAD: что нужно знать

Система THAAD по сути является узкоспециализированным "охотником" за баллистическими ракетами на больших высотах. Ее ракета не имеет взрывчатки – цель уничтожается прямым кинетическим ударом на огромной скорости.

По данным из открытых источников, она способна перехватить баллистические ракеты малой, средней и промежуточной дальности на высоте от 40 до 150-200 км. THAAD может сбивать ракеты как в верхних слоях атмосферы, так и в открытом космосе. Скорость самой ракеты составляет около 2800 метров в секунду (более 8 Махов).

Ее разработка началась в 1992 году компанией Lockheed Martin. Уже в 1995 году начались испытания, но первые попытки перехвата были провальными. Система поступила в серийное производство только в 2004-2006 годах. В 2008 году ее развернули в армии США.

Один такой комплекс стоит около $2,5–3 млрд (для сравнения, Patriot стоит около $1 млрд).

Отдельно стоит отметить, что система THAAD при определенных условиях потенциально способна перехватывать российскую баллистическую ракету "Орешник". Это одна из немногих систем в мире, которые имеют подтвержденную возможность экзоатмосферного перехвата, объясняло украинское издание Defense Express.

