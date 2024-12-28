THAAD был задействован против баллистической ракеты средней дальности, выпущенной повстанцами-хуситами.

В Израиле произошел первый боевой пуск одной из самых дорогих американских батарей системы ПРО Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD). Система была задействована против баллистической ракеты средней дальности, выпущенной поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами в Йемене, сообщает The War Zone, со ссылкой на американского военного чиновника.

Отмечается, что боевое применение THAAD произошло в четверг, 26 декабря. Чиновник рассказал журналистам, что по состоянию на пятницу, 27 декабря, было неясно, американский или израильский перехватчик сбил ракету.

Уже в субботу, 28 декабря, в сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлено запуск американского перехватчика THAAD в Израиле. На записи слышен голос военного, который говорит о том, что "ждал этого 18 лет". В издании подчеркнули, что эту систему ПРО начали разрабатывать в начале 1990-х годов.

Журналисты поделились, что батарея THAAD и около 100 американских солдат были переброшены в Израиль в октябре, чтобы укрепить оборону страны перед ожидаемым ответом на массированный ракетный обстрел Тегерана в начале того же месяца. Контратака со стороны Ирана так и не состоялась, но система ПРО осталась на месте.

Точная конфигурация батареи THAAD, находящейся в настоящее время в Израиле, неясна, но подобная установка может включать до девяти транспортеров-пусковых установок, каждая из которых несет восемь перехватчиков, радар дальнего радиуса действия AN/TPY-2 X-band, мобильный центр управления огнем и командно-диспетчерский пункт, а также различное вспомогательное оборудование, добавили в издании.

Для Израиля THAAD - это верхняя часть систем ПВО, способных противостоять ракетам терминальной фазы, к которым также относятся "Праща Давида" и система "Стрела-2", подчеркнули в издании.

Также журналисты напомнили, что семь батарей THAAD, которые имеются на вооружении армии США, ранее неоднократно принимали участие в краткосрочном и долгосрочном развертывании. В дополнение к той, что сейчас находится в Израиле, еще две батареи развернуты на передовой: одна на Гуаме, а другая в Южной Корее.

Кроме того, развертывание THAAD в октябре 2024 года было не первым случаем отправки батареи в Израиль. Армия США отправила систему туда в 2019 году на учения, что является частью усилий Пентагона по проверке быстро развертываемых возможностей, отметили в издании.

THAAD - последние новости

Ранее бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что делать Украине, если системы THAAD не дадут. Он отметил, что вряд ли наша страна получит систему ПРО, которая есть на вооружении всего пяти стран мира.

Кроме того, Times of Israel сообщал, что Израиль хочет получить вторую батарею THAAD. Эта система могла бы быть полезной для Украины, в частности в противостоянии российским ракетам "Кинжал".

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